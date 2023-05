Immobilier : iad fête ses 15 ans

iad, leader des réseaux de mandataires en Europe, a soufflé sa quinzième bougie le 1er mai 2023 et surtout le succès de son modèle avec 20 000 conseillers immobiliers dans le monde dont 16 000 en France. Retour sur une success story made in France.

Une rupture sur le marché immobilier

A l’image de certains des plus grands “game changer” de la planète, l’histoire d’iad a débuté dans un garage en Seine-et-Marne. En seulement 15 ans, iad s’est imposé sur un marché qui n’existait pas en France en créant une rupture grâce à un modèle vertueux permettant à des milliers de personnes de changer de vie. Désormais, présent dans 5 pays européens et 1 pays du continent américain, la première licorne française de la Proptech posera prochainement ses bagages au Royaume-Uni et en Floride.

Un modèle agile, viable et digital

« Dans un secteur très concurrentiel, iad fait désormais partie des leaders immobiliers européens en amenant un vent de liberté et une grande proximité du tissu immobilier local, pour s’imposer comme un modèle agile, viable et en phase avec les attentes des entrepreneurs et des clients. Le modèle est clair et le système de duplication simple : le réseau a donc toutes les chances de réussir à l’échelle mondiale, internationale », assure Clément Delpirou, Président du groupe iad.

Pouvoir changer de vie grâce à l’immobilier

iad incarne aujourd’hui l’acteur majeur du changement de vie que ce soit pour un projet immobilier ou un projet entrepreneurial grâce à la formation iad, gage de réussite : avec 260 pôles de formations partout en France et l’université en ligne iad, chaque conseiller.e, senior ou débutant, issu.e de l’immobilier ou en reconversion professionnelle (85% des conseillers) a la possibilité de se former gratuitement à distance ou en présentiel tout au long de son parcours.

La co-construction et le digital au service de l’humain fait aussi parti du modèle iad : Playiad est l’outil quotidien du conseiller également disponible en application mobile et co-construit avec les 500 membres du club utilisateurs iad. Cette plateforme tout en un permet à un conseiller de prendre des mandats électroniquement, de diffuser la meilleure annonce possible, de gérer ses relations avec ses prospects et clients, son marketing personnel ou encore de se former et de coacher/animer les autres membres du réseau.

Le réseau a toujours placé l’innovation digitale au cœur du service offert à ses conseillers et de la satisfaction des clients, acquéreurs et vendeurs. Ainsi, en 2022 iad crée iad Studio, une cellule orientée R&D avec pour objectif de créer les outils d’après-demain. Depuis son lancement, le studio a déjà développé 5 projets tech innovants en cours de mise à disposition au réseau iad dont la possibilité de générer en 2 min des plans 2D.

Cap sur l’international : avec le lancement du Royaume-Uni et de la Floride le 1er juillet 2023

L’objectif reste le même : devenir le numéro 1 dans chacun des pays ou iad est implanté. Ce projet s’appuie sur diférents éléments, notamment sur iad Overseas, la nouvelle ère de l’immobilier. Lancé en septembre 2022 en réponse à la demande croissante d’acquisition de biens à l’étranger, le programme Overseas permet d’accompagner les acquéreurs de bout en bout, quel que soit leur projet et ce, partout dans le monde. Grâce au réseau iad sans frontières, à des partenariats locaux comme récemment à Dubaï avec le promoteur Damac, les conseillers habilités Overseas communiquent dans la langue du client et ont une vraie connaissance du marché et de la réglementation locale.

Créée il y a deux ans et co-construite avec le réseau et les collaborateurs du siège, la Fondation iad a la double mission d’œuvrer pour le mieux logement et l’égalité des chances au service de l’insertion professionnelle, elle soutient chaque année une vingtaine d’associations.

Avec l’intégration de la start-up française Homepilot en septembre 2022, iad offre à ses conseillers une solution de gestion locative clé en main pour les clients qui acquièrent un bien tandis qu’Homepilot propose à ses clients propriétaires bailleurs un service de transaction performant.