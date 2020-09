iad fait l’acquisition du réseau de mandataire immobilier mexicain Neximo

Après le Portugal, l’Espagne et Italie, le groupe iad continue met le cap sur le Mexique. Et programme son arrivée en Allemagne début 2021.

Un développement international basé sur la capillarité

Le Groupe iad, qui a annoncé pour sa clôture annuelle au 30 juin dernier un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros vs 225 millions d’euros en juin 2019, soit une hausse de 24 % en un an, connaît une croissance importante depuis plusieurs années. Si la France reste aujourd’hui son principal marché, iad a fait le choix de franchir les frontières, convaincu de l’émergence d’un marché immobilier international.

Après l’ouverture au Portugal en 2015, iad s’est implanté en Espagne et en Italie en 2018, et compte désormais près de 11 500 mandataires en Europe. Parmi eux, beaucoup ont un lien familial ou amical avec un parrain français, le développement étant basé sur le parrainage et l’accompagnement.

Roland Tripard , Président du Groupe iad commente : « Nous sommes encore aux prémices de la digitalisation des métiers de l’immobilier. Celle-ci devrait s’accélérer dans les prochaines années permettant à chacun de réaliser plus facilement son projet immobilier, quel que soit le pays. Si la crise sanitaire a freiné momentanément les échanges internationaux, notre conviction est que nos modes de vie vont de plus en plus s’internationaliser. C’est pourquoi nous ambitionnons de devenir l’acteur de référence de la transaction immobilière à l’international. »

Avec Neximo, iad met un pied sur le continent américain



Le Mexique dispose d'un important potentiel de développement pour iad avec près de 130 millions d'habitants et un marché local principalement animé par des agences immobilières traditionnelles. Le groupe entend ainsi implanter son modèle en Amérique et poursuivre son ambition de devenir le premier réseau immobilier sans frontières. Basé à Mexico, Neximo est une start-up en forte croissance, créée par Karim Goudiaby, Nicolas Duretz et Hervé Montoute. Elle s'appuie sur un modèle très proche de celui d'iad avec une place essentielle dévolue à l'entrepreneuriat, au digital et au marketing de réseau. Créée en 2017, Neximo a réussi son développement en fournissant à ses mandataires (près de 600) un soutien en matière d'équipement et de technologies afin qu'ils puissent se concentrer sur la relation avec les acquéreurs et vendeurs. « Cette acquisition fait partie de notre stratégie d'internationalisation et démontre que la croissance externe peut être un levier nous permettant d'étendre notre présence à l'échelle mondiale. Neximo est un réseau de mandataires que nous suivons depuis longtemps via son CEO Karim Goudiaby. Grâce à Neximo, nous allons pouvoir attaquer le marché mexicain mais également bénéficier d'une passerelle sur le continent américain », déclare Roland Tripard, Président du groupe iad. « Nous sommes ravis de rejoindre la grande famille iad. iad est le premier réseau de mandataires en France et surtout le seul à proposer une vision sans frontières de son réseau, souligne Karim Goudiaby, CEO de Neximo. « Notre réseau va bénéficier du savoir-faire d'iad pour continuer à se développer sur le territoire mexicain. Nous allons pouvoir créer de véritables synergies entre l'expertise d'iad et notre connaissance du marché local ».

Prochaine étape : l’Allemagne en 2021

Afin de poursuivre le développement à l’international de son réseau sans frontières et d’accélérer son maillage européen, le Groupe lancera sa filiale allemande début 2021 avec l’ambition de devenir à terme le leader de la transaction immobilière outre Rhin.