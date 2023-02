Réseau immobilier : iad lauréat du Next40 FrenchTech

Le groupe iad, numéro 1 français et l’un des leaders de la transaction immobilière en Europe, confirme son statut de référence du marché de la proptech en rejoignant les pépites 2023 du classement Next40 : les start-up les plus prometteuses de la French Tech.

Avec une croissance de 30% sur l’exercice annuel clos au 30 juin 2022, iad poursuit son ascension avec 18 200 conseillers dans le monde, dont 16 000 en France, un chiffre d’affaires groupe de 526 M€ en 2022 (406 M€ en 2021) et France de 500 M€ (387 M€ en 2021). La licorne enregistre une part de marché de 6% en France, un record historique, avec plus de 62 000 transactions.

« Depuis le premier jour de la création du groupe, l’ambition d’iad est restée la même : devenir le leader de la transaction immobilière » précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.

« Notre modèle One Network incarne parfaitement cette réussite depuis bientôt 15 ans grâce aux 18 000 entrepreneurs de notre réseau présents dans 5 pays européens, 1 pays du continent américain et très prochainement au Royaume-Uni et en Floride. Nous sommes honorés de faire partie du programme French Tech Next40/120 qui constitue une offre technologique française de référence et apportent ainsi des solutions à tous. »

