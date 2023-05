Immobilier : Du 9 mai au 30 juin, Laforêt encourage la baisse des prix pour faciliter les transactions

Le moral des Français n’est pas à la fête en ce début d’année. La tentation peut être forte de renoncer à son projet immobilier ou de le décaler. Mais il suffit parfois d’un simple coup de pouce pour voir de nouveau la vie en bleu.

Sur un marché de l’immobilier ancien qui se tend mais reste très dynamique, le réseau Laforêt relance ainsi son opération « Les Prix Bleus » : une sélection de biens à prix ajustés au marché en cours afin de fluidifier les transactions.

De belles opportunités à saisir dans toute la France

Derrière « Les Prix Bleus », ce sont ainsi de nouvelles opportunités qui se présentent aux acheteurs avec une sélection de biens à prix corrigés. Dans un contexte inflationniste, cette baisse est un levier majeur pour encourager les acquéreurs. Ce ne sera d’ailleurs pas la première fois que cette opération fera la preuve de son intérêt. Des prix conformes à la réalité du marché, c’est en effet la bonne formule pour attirer les acquéreurs potentiels, les inciter à acheter, et ainsi fluidifier les transactions.

« Avec l’opération “Les Prix Bleus”, les agences du réseau Laforêt encouragent la baisse des prix pour faciliter les transactions. Des prix plus accessibles attirent les acquéreurs, multiplient les opportunités et réduisent les délais de vente. Tout le monde est gagnant ! », précise Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.

Des prix ajustés et réalistes pour vendre son bien

Pour tous les acquéreurs, cette annonce sonne comme une opportunité de trouver le bien de leur rêve à un prix au plus proche du marché actuel. Et afin de multiplier les opportunités, les conseillers Laforêt accompagneront les vendeurs et les aideront à repositionner leur prix en fonction de la réalité du marché immobilier local, du type de bien et de ses qualités. Un bon moyen pour faciliter l’achat.

Plus de visibilité pour les prix bleus

Du 9 mai au 30 juin 2023, les biens affichant des Prix Bleus bénéficieront d’une visibilité accrue dans les agences et sur Internet, avec des annonces mises en avant en vitrine, ainsi que sur le site de Laforêt. Une campagne radio démarrera le 22 mai pour promouvoir le dispositif.

