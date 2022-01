Immobilier montagne : Une baisse des transactions sur l’ensemble des stations de ski

Drimki dévoile les prix moyens au mètre carré observés par type de bien au cours de l’année dernière ainsi que le nombre de transactions immobilières dans les 9 principales stations de sport d’hiver.

Alors que la saison des sports d’hiver a réellement commencé durant la trêve des confiseurs, Drimki, le spécialiste de l’estimation immobilière, a jeté son dévolu sur les 9 principales stations de ski à travers la France et dévoile les prix moyens au mètre carré observés par type de bien au cours de l’année dernière, ainsi que le nombre de transactions immobilières.

Une baisse des transactions sur l’ensemble des stations de ski

Entre l’année 2019 et 2020, on observe une baisse significative sur la totalité des transactions dans les 9 principales stations de ski. En effet, toutes tailles et tous types de biens (maisons et appartements) confondus, elles sont passées de 2257 transactions en 2019 à 1601 transactions immobilières en 2020, soit une baisse de 29%. Les stations qui ont la cote, à savoir Courchevel (248 transactions en 2019 vs 192 en 2020), Avoriaz (527 en 2019 vs 303 en 2020) et Alpes d’Huez (266 en 2019 vs 213 en 2020) sont les premières à avoir pâti de cette baisse.

Les appartements 2 pièces ont été les plus prisés en 2020 avec 536 transactions immobilières, puis les T1 avec 449 transactions et 299 T3. Un appartement de 10 pièces a été vendu à Alpes d’Huez. Concernant les maisons, les plus convoitées sont les 5 pièces avec 78 transactions, on retrouve ensuite les trois pièces avec 63 maisons achetées puis des 4 pièces avec 60 transactions. Une maison de 16 pièces a été achetée à Megève en 2020.

La Mongie, Avoriaz et Megève sur le podium

Avoriaz et Megève, les deux stations de ski connues à travers le globe sont devancées dans le top 3 par La Mongie. Les trois stations font à elles seules un peu plus de la moitié des transactions (885) sur l’année 2020. La Mongie arrive en première position avec 309 transactions réalisées sur 2020. Avoriaz et Megève comptabilisent respectivement 303 et 273 transactions immobilières. Viennent ensuite l’Alpe d’Huez (213), Courchevel (192), Font-Romeu (174) et La Bresse-Hohneck (148)Les deux dernières du classement sont Métabief Mont d’or et Serre-Chevalier avec respectivement 88 et 76 achats immobiliers.

Courchevel et Megève, les stations de ski les plus chères

Aussi appelée, la capitale mondiale du ski, Courchevel est la station de ski au mètre carré le plus élevé avec une moyenne de 10 600 €/m² (appartements et maisons confondus) suivie de Megève avec un prix moyen au mètre carré de 9800 €. L’Alpe d’Huez arrive en troisième position avec un prix de 790 0€/m².

Avoriaz, Serre-Chevalier et Métabief Mont d’Or ont respectivement un prix moyen de 6800 €/m², 3940 €/m² et 3210 €/m² (maisons et appartements confondus).

Le prix moyen au mètre carré est de 2800 € à Font-Romeu, 1920 € à La Bresse-Hohneck et 1460 € à Bagnères-de-Bigorre où se situe en partie la station La Mongie.

Pour aller plus loin, la valeur foncière pour un bien à Courchevel sur l’année 2020 est de 96 020 105 € au total pour une surface habitable de 11 748 m² contre 778 495 € en termes de valeur foncière pour 13 683 m² de surface habitable en 2019. Comme Courchevel, Megève a connu une forte hausse de la valeur foncière de ses biens car elle est passée d’une valeur foncière de 615 514€ pour 19 826 m² de surface habitable en 2019 à une valeur foncière de 65 814 713 € pour 20 836 m² de surface habitable en 2020.

Une première ébauche de bilan pour 2021 : Courchevel revient sur le devant la scène

Bien que sur l’année 2020 Courchevel était sortie du podium, la station de ski comptabilise 162 transactions immobilières sur le premier semestre 2021 et arrive ainsi à la première place. Une hausse de 153% par rapport à la même période en 2020, avec 64 transactions réalisées.

L’ensemble des autres stations de ski a connu une baisse significative du nombre de transactions immobilières. Megève, en tête au premier semestre 2020 avec 156 ventes conclues, connaît une forte baisse au premier semestre 2021 avec 57 transactions immobilières.

De manière globale, une baisse des transactions se dessine sur l’ensemble des stations de ski au 1er semestre 2021 avec 585 transactions immobilières au total, contre 760 en 2020, appartements et maisons confondus. Cette baisse s’explique principalement par la crise sanitaire qui a impacté ces évolutions du nombre de transactions, et a pu avoir un effet relativement négatif sur l’attractivité des stations de sports d’hiver. Les stations de ski avaient en effet vécu une année blanche liée aux restrictions sanitaires sur la saison 2020/2021 .