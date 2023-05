Immo2 vient de faire l’acquisition de l’intégralité du catalogue de formations en ligne d’Accelerimmo, créé par le coach formateur immobilier Sébastien Tedesco.

Campus Accelerimmo, la nouvelle offre d’Immo2

À l’occasion de ce rachat, Immo2 lance le Campus Accelerimo. Cette offre vient s’ajouter au Campus Immo2. Le Campus Accelerimmo proposera un parcours de formation e-learning complet de plus de 35H, pour permettre aux professionnels de l’immobilier de devenir la référence de leur secteur en générant un maximum de RDV vendeurs et de mandats exclusifs.

Demandez le programme

RDVPro: la formation pour générer plus de RDV vendeurs sans prospection intrusive

exclusifs

les évolutions de marché

RDV vendeurs et devenir la référence de votre secteur

Ce parcours validant ALUR sera complété de plus de 40h de contenus vidéos inspirationnels et plus de 35 documents pratiques fournis au sein des formations (script, book de service, planning éditorial…). L’objectif est de fournir le parcours de formation dédiée à la performance des conseillers le plus complet du marché.

“On est particulièrement fier d’avoir fait l’acquisition de ce portefeuille de formation de grande qualité qui va pleinement dans notre vision de proposer des formations e-learning de grande qualité”, se félicite Florian Mas, cofondateur Immo2 .

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur Accelerimmo.immo2.pro