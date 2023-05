« Je travaillais depuis 10 ans dans le domaine de la santé. À l’époque, je voyageais beaucoup en Europe et la seule opportunité qui aurait pu m’être offerte par la suite, c’était de couvrir la région Asie, donc de partir encore plus loin, ce qui n’était pas envisageable. Depuis 2017, Maxime, mon mari, était agent commercial chez Optimhome et son activité marchait très bien. Il m’a donc proposé de le rejoindre, ce que j’ai accepté.

Mari et femme, un duo de choc

En septembre 2019, j’intègre ce réseau et commence à travailler sur des tâches, comme la relation client, que je maîtrise déjà de par mon expérience. Je prends très vite conscience de la charge mentale de ce métier. Le quotidien d’un agent immobilier est ponctué de rendez-vous, mais aussi de coups de téléphone, de suivi de dossiers, etc. Malgré la très bonne organisation qui est la mienne, je comprends que je vais être challengée au quotidien, ce qui n’est pas pour me déplaire !

En mars 2020, avec l’arrivée du COVID, tout s’arrête. Avec Maxime, on profite du temps dont nous disposons pour affiner notre stratégie digitale. Nous développons notre présence sur les réseaux sociaux et repensons notre manière de présenter les biens avec des vidéos plus abouties.

Au sein de Optimhome, nous visons « la top performance « , c’est-à-dire la short list des meilleurs vendeurs immobiliers du réseau. Fin 2020, nous enregistrons le plus gros chiffre d’affaires au niveau national avec 750 000 euros HT. À partir de ce moment-là, Maxime et moi, nous sentons légitimes pour créer notre propre agence d’autant que nous sommes complémentaires et n’avons pas peur de nous challenger mutuellement. Là où nous avons une marge de progression, c’est plutôt lorsqu’il s’agit d’arrêter de parler d’immobilier à la maison !

L’immobilier en mode start-up

Nous quittons Optimhome début 2021 et ouvrons Maugé Immobilier en mars de la même année. Nous couvrons le département du Rhône et une partie de l’Isère, mais, grâce au bouche-à-oreille, nous sommes souvent appelés sur des communes limitrophes de notre secteur où nous ne prospectons pas de manière active.

Notre secret ? Faire de l’immobilier en mode start-up. Nous sommes extrêmement agiles dans notre façon de travailler. L’idée, c’est de ne pas rester figés sur nos acquis, d’être en perpétuelle évolution, car le marché évolue vite. À titre d’exemple, nous devons en permanence nous tenir informés d’un point de vue juridique et réglementaire. Nous essayons aussi d’innover en faisant appel à des prestataires pour réaliser des prises de vues aériennes des biens. En interne, nous avons aussi automatisé un maximum de tâches avec un outil de suivi client pour que nos collaborateurs gagnent du temps et soient pleinement concentrés sur l’accompagnement.

L’esprit d’équipe avant tout

Notre équipe compte désormais 11 personnes : trois salariés, six agents commerciaux, Maxime et moi. Afin de favoriser la cohésion d’équipe, nous organisons régulièrement des réunions sur une demi-journée. Chacun arrive alors avec une thématique ou une situation qu’il souhaite partager. Sur des postes d’agents commerciaux, où l’on peut parfois se sentir seul au quotidien, il est important que l’équipe joue son rôle et soit d’un soutien sans faille. Ces réunions sont aussi l’occasion de faire intervenir des professionnels en lien avec notre métier : diagnostiqueurs, notaires, marchands de biens, courtiers, etc.

À l’avenir, nous souhaitons continuer à grossir de façon naturelle. L’idée n’est pas de recruter en masse, mais que l’équipe apprenne à s’apprivoiser. Il est essentiel que nos collaborateurs aient un maillage et qu’il soit cohérent.

En 2023, nous souhaitons aussi développer les compétences de l’équipe en leur donnant accès à des formations qualitatives. Pour ma part, fin 2022, j’ai obtenu une certification en intelligence émotionnelle. L’immobilier demande un travail sur soi, sur nos interactions avec les autres et sur notre capacité à faire preuve d’assertivité. C’est pourquoi, il me semblait intéressant d’avoir cette certification pour amener mes équipes à un meilleur positionnement d’eux-mêmes face aux clients, pour mieux comprendre leurs attentes et pouvoir faire en sorte qu’un dossier compliqué soient plus simple à gérer.

Trois conseils pour développer sa notoriété 1. Valorisez votre visibilité sur votre secteur géographique. Les réseaux sociaux peuvent donner une visibilité de grande ampleur à moindre coût. L’idée, c’est que le potentiel client pense à vous comme à un expert. 2. Pensez multicanal. Un client fera appel à vous parce qu’il vous aura vu sur Facebook, dans le journal de la commune, sur un prospectus dans un commerce, etc. C’est grâce à la répétition qu’on se rappellera vous. 3. Soyez engagé ! Soutenez le club de rugby ou de football local, des événements organisés par les écoles, etc. Participer à la vie locale permet d’établir des contacts, de discuter avec les gens et d’être en lien avec son territoire.