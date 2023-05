Immobilier : Estelle Belin-François veut développer son agence au service du bien vieillir chez soi en franchise

Le bien vieillir est aujourd’hui un enjeu sociétal central. Il est indissociable de la question du logement : en effet, 85 % des Français souhaitent vieillir à domicile, ce qui nécessite de faire des adaptations et des choix difficiles. C’est pour aider les séniors à vivre chez eux dans de bonnes conditions que Estelle Belin-François a ainsi fondé en 2020 Envie d’Ailleurs Conseil et Immobilier, une agence immobilière unique en France.

Spécialisée dans les solutions de logement pour séniors, elle propose des accompagnements personnalisés dédiés au bien vieillir chez soi et à la réflexion sur le lieu de vie. Son rayon d’intervention comprend les départements de l’Aube et de l’Yonne. Aujourd’hui, Estelle souhaite faire connaître son concept pour trouver des partenaires et des business angels qui l’aideront à développer une franchise.

« Mon expérience familiale a joué un rôle dans ma décision de créer une agence immobilière dédiée aux séniors, explique Estelle Belin-François. Elle m’a permis de réaliser que l’entraide intergénérationnelle est une chance que tout le monde n’a pas, et j’ai voulu aider les séniors en mettant mes compétences à leur service ».

Une agence immobilière dédiée aux solutions de logement pour séniors

L’agence propose trois accompagnements : l’aide à la décision, l’accompagnement au bien vieillir chez soi, et l’accompagnement au choix d’un lieu de vie adapté aux besoins des personnes âgées.

Ces accompagnements mettent en œuvre plusieurs types de services, dont le diagnostic de prévention, l’installation de matériel de confort, la mise en place d’un viager solidaire pour financer le maintien à domicile, ou encore des prestations de « dame » de compagnie.

Une entreprise qui met l’humain au cœur de ses valeurs

Estelle Belin-François a 46 ans et est maman de 2 enfants. Passionnée par l’immobilier depuis son adolescence, elle a intégré la première promotion du BTS Professions immobilières, puis a poursuivi sa formation avec un DNTS Carrières de l’Immobilier.

Après ses études, elle entre dans le service de développement économique du département de l’Aube, où elle s’occupe de l’offre territoriale (bureaux, locaux et terrains). Elle rejoint ensuite le Crédit Foncier. Pendant 17 ans, elle y officie en tant que conseillère en financement.

Quand le Crédit Foncier ferme ses portes, elle décide de se lancer dans l’entrepreneuriat pour faire le métier dont elle rêvait, en y mettant sa touche personnelle : créer une agence immobilière qui a du sens : « les accompagnements d’Envie d’Ailleurs Conseil et Immobilier sont basés sur la personne, sur son état d’esprit et ses valeurs, et non pas sur l’aspect financier », explique-t-elle.