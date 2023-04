Immobilier : Une agence Stéphane Plaza immobilier ouvre à Templeuve-en-Pévèle

Le réseau Stéphane Plaza Immobilier poursuit son développement avec une 23e adresse dans les Hauts de France avec une implantation à Templeuve-en-Pévèle (59).

Une nouvelle aventure professionnelle

Julien Hedouin, directeur de l’agence Stéphane Plaza Immobilier Templeuve-en-Pévèle, est associé à sa femme Mélissa Hedouin. Julien Hedouin a débuté sa carrière dans l’hôtellerie Restauration et ensuite dans la grande distribution en tant que Directeur Régional de Carrefour Market. Quand à Mélissa, elle a travaillé 15 ans en tant que directrice de magasin. Passionnés depuis toujours par l’immobilier, ils se lancent cette année dans cette nouvelle aventure professionnelle en ouvrant leur première agence Stéphane Plaza Immobilier à Templeuve-en-Pévèle.

L’enseigne Stéphane Plaza Immobilier a été pour eux une évidence. L’ADN du groupe correspond complètement à la vision qu’ils ont d’une agence immobilière : bienveillance, dynamisme, co-construction, accompagnement personnalisé et proximité avec la clientèle.

Des recrutements sont envisagés

A l’ouverture, Julien et Mélissa Hedouin seront accompagnés d’un collaborateur et envisagent par la suite de recruter 5 personnes. Ils souhaitent agrandir et dynamiser leur portefeuille clients afin de devenir la référence du secteur immobilier sur leur territoire. L’agence Stéphane Plaza Immobilier de Templeuve-en-Pévèle propose la recherche de biens personnalisés, estimations, transactions achat/vente, locations et gestion locative.