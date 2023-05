Immobilier : « Le marché n’est pas totalement à l’arrêt ! », Brice Cardi

Alors que le marché immobilier connaît un coup de frein, le réseau l’Adresse avec Toluna Harris Interactive a interrogé les Français sur leurs projets d’achat, de rénovation énergétique mais aussi sur la perception de leur logement actuel et de celui du futur.

Malgré le contexte, l’attrait pour l’immobilier semble se maintenir. Un tiers des Français envisagent un achat immobilier dans les 12 prochains mois, avec toutefois un moindre engouement pour la maison individuelle au profit de l’appartement. 29 % des Français aimeraient réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement et déclarent avoir besoin d’être accompagnés pour cela. Ils sont d’ailleurs nombreux à penser que le logement du futur sera plus écologique mais également plus cher… tant à l’achat qu’à la location !

Un Français sur trois envisage d’acheter un bien immobilier dans les 12 prochains mois

Malgré un contexte tendu, marqué par la remontée des taux de crédit, l’intérêt des Français pour l’immobilier ne se dément pas comme en témoigne les résultats de cette étude Toluna Harris Interactive pour l’Adresse réalisée début avril : au total 33 % des Français envisagent d’acheter (résidence principale/secondaire/investissement locatif) dans les 12 prochains mois.

Cet attrait concerne en particulier l’achat de la résidence principale : un peu plus d’1 Français sur 4 (26 %) déclare souhaiter acheter sa résidence principale dans les 12 prochains mois, un chiffre tout de même en léger recul (-2 points), mais faible compte tenu du contexte. Concernant les investissements locatifs, les Français sont 22 % à déclarer vouloir en réaliser un (contre 25 % en juin 2022), mais seulement 16 % à vouloir acheter une résidence secondaire (-4 points sur un an).

« Dans le contexte actuel d’inflation, de volatilité des marchés financiers, l’immobilier reste une valeur refuge pour les Français, avec un premier objectif, acquérir sa résidence principale pour se loger, mais aussi investir, notamment pour préparer sa retraite. En revanche, après des années post-covid d’engouement pour les résidences secondaires, les Français sont désormais contraints de se recentrer sur leurs priorité. Si aujourd’hui, les freins à l’achat sont nombreux, ils doivent être levés pour permettre aux Français qui le souhaitent encore de devenir propriétaire que ce soit pour se loger ou pour louer ce logement. C’est en permettant la rotation des biens que le marché pourra se dégripper », analyse Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.

La maison : un choix moins pertinent qu’il y a en un

De même, on note également une évolution sensible des choix des Français en matière de logement : parmi ceux qui envisagent d’acheter un bien immobilier dans les 12 prochains mois, 51% souhaitent acheter une maison pour leur résidence principale contre 58 % il y a un an, soit un recul de 7 points.

Un intérêt moins fort pour l’habitat individuel lié peut-être à la baisse de la capacité d’emprunt potentielle des acheteurs, mais aussi à la hausse du coût de l’énergie et des travaux éventuels, souvent plus importants dans une maison. La part de ceux qui envisagent d’acheter un appartement est, elle, passée de 22 à 26 %, les autres n’ayant pas encore arrêté leur choix.

Les Français exigeants dans leur recherche immobilière, notamment sur la performance énergétique des biens.

Dans les critères importants pour choisir son logement, le niveau de luminosité est cité par 92 % des Français suivi juste après par le niveau de performance énergétique du logement, 91 % des Français jugeant qu’un bon DPE est un critère important, à égalité avec la présence d’un espace extérieur !

« Si les envies d’extérieur et de luminosité sont plus fortes depuis la crise du covid et les confinements successifs, la performance énergétique est désormais un critère de choix d’un logement, tout comme sa dimension écologique et responsable. Un mauvais DPE peut ainsi être un frein ou un motif de négociation à la baisse du prix du bien, jusqu’à 30 % même dans certaines régions ! », constate Brice Cardi.

Un Français sur trois souhaite réaliser des travaux, à condition d’être accompagnés et financés

Près de trois quarts des Français estiment que leur logement est bien isolé (74 %). Un chiffre qui monte à 83 % chez les propriétaires et les personnes habitant dans une maison et 79 % chez les 65 ans et plus. A l’inverse, 38 % des locataires pensent que leur logement est mal isolé.

Plus étonnant, 18 % des Français habitant dans une passoire thermique (DPE F ou G) estiment pourtant que leur logement est bien isolé . Preuve que certains Français n’ont pas conscience de l’insuffisance de la qualité énergétique de leur logement…

Au global, 29 % des Français déclarent avoir l’intention de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement dans les 12 prochains mois, et même 43 % des 25-34 ans, un chiffre bien supérieur à la part des passoires énergétiques dans le parc de logements en France (20 %), témoignant de la volonté des Français d’avoir des logements performants.

Plus précisément, parmi les propriétaires qui considèrent que leur logement est mal isolé, 42 % d’entre eux envisagent de faire des travaux. Un chiffre qui peut sembler encore faible…

Une chose est sûre : parmi ceux qui ont l’intention d’effectuer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement, 84 % souhaitent être accompagnés dans leur projet. Plus de ¾ déclarent avoir besoin d’accompagnement pour la réalisation des travaux (choix des artisans…) et plus de ¾ également sur le financement (aides, prêts) de ceux-ci.

Les aides à la rénovation encore partiellement méconnues

C’est dans ce contexte que le réseau l’Adresse vient de mettre en place son pack Eco-Logement afin d’accompagner leurs clients dans leur démarche de rénovation.

« Chez l’Adresse, nous voulons proposer des solutions concrètes pour accompagner ceux qui vont réaliser des travaux de rénovation énergétique, qu’ils soient bailleurs, propriétaires occupants ou futurs acquéreurs. Grâce à des partenaires spécialisé e s dans la rénovation, nos agences vont pouvoir estimer pour leurs clients les aides dont ils peuvent bénéficier et faciliter leur obtention, mais aussi recommander des artisans certifiés RGE pour réaliser les travaux, condition sine qua none pour obtenir ces aides », explique Brice Cardi.

D’autant que les aides à la rénovation sont encore partiellement méconnues. Si 77 % des Français connaissent MaPrimeRenov’, ils ne sont que 47 % à connaitre les CEE (certificats d’économie d’énergie). Par ailleurs, 74 % des Français considèrent que l’interdiction de louer des passoires thermiques (biens classés F et G actuellement) peut représenter une opportunité d’acquérir des biens à des prix attractifs !

Le logement de demain sera plus cher mais plus qualitatif, notamment en terme énergétique

Les Français semblent assez pessimistes quant à l’évolution du coût des logements dans les prochaines années, tant pour l’achat que pour la location… Un phénomène déjà constaté en 2022 mais qui s’amplifie. Pour 71 % d’entre eux, les logements de demain seront globalement plus chers à l’achat (+ 4 points/2022) mais également plus chers à la location (pour 68 % des Français, + 6 points/2022) tout en étant en outre moins faciles à trouver, dans les deux cas !

Pour autant, ils sont aussi plus nombreux à penser que les logements du futur seront plus qualitatifs. 69 % des Français pensent que les logements seront mieux isolés, un chiffre en hausse de 8 points par rapport à 2022 mais aussi plus économes en termes de consommation d’énergies et plus écologiques (65 % des Français le pensent, + 5 points/2022). Par ailleurs, selon une majorité de Français, les logements seront aussi plus connectés (67 %, + 6 points) et plus sécurisés (58 %, + 4 points) qu’aujourd’hui.

Ces dernières années, sous l’effet des confinements successifs et de la démocratisation du télétravail, les Français ont passé beaucoup plus de temps dans leur logement, ce qui a contribué à faire évoluer la façon dont ils le perçoivent. Ainsi, selon 62 % des Français, le logement de demain sera davantage un lieu ou on exerce une partie de son activité professionnelle, un chiffre en hausse de 4 points par rapport à l’année dernière.

Les Français désireux d’être informés régulièrement sur l’évolution du prix de leur bien et notamment les jeunes !

L’Adresse a également interrogé les Français sur les services qu’ils attendent le plus de la part d’un professionnel de l’immobilier. Si les conseils sur le financement et l’obtention d’un prêt immobilier font toujours partie des plus attendus dans le cadre d’une vente ou d’un achat, d’autres aspects sont aujourd’hui presque aussi importants, comme le suivi de l’évolution de la valeur de leur bien dans le temps, qui progresse fortement en cette période d’incertitude sur l’évolution des prix.

Ainsi 43 % des Français souhaiteraient être informés en cas de baisse ou augmentation des prix, un chiffre en hausse de 5 points par rapport à 2022, et à égalité avec la volonté d’être accompagné dans les étapes qui suivent l’achat (déménagement, travaux…). Chez les moins de 35 ans c’est même une réelle priorité, puisque 49 % jugent ce service primordial, alors que pour les 65 ans et plus ce sont les conseils sur le financement qui priment.

« Notre métier d’agent immobilier ne cesse d’évoluer vers davantage de conseils et d’expertise car plus que jamais les Français ont besoin d’être rassurés sur les biens qu’ils achètent et accompagner pour les rénover. Notre ambition est ainsi de devenir, au-delà de notre mission d’agents immobiliers, des acteurs incontournables de l’économie circulaire du logement et contribuer ainsi positivement et à notre échelle à la transition énergétique », conclut Brice Cardi.

*Enquête réalisée par Toluna Harris Interactive en ligne du 31 mars au 4 avril 2023 auprès d’un échantillon de 1 014 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, et région de l’interviewé(e).

Source : L'Adresse Immobilier