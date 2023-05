Le contrat d’assurance vie Yomoni Vie s’ouvre à l’immobilier avec Yomoni Immobilier

Depuis le 16 mai, les 50 000 clients revendiqués par Yomoni peuvent choisir une nouvelle unité de compte parmi les supports éligibles au contrat d’assurance vie Yomoni Vie. En effet, l’entreprise spécialisée dans l’épargne en ligne ouvre à la collecte d’épargne à la SCPI Yomoni Immobilier. Cette société civile en placements immobiliers est labellisée « investissement socialement responsable ».

Une sélection des meilleures SCPI label ISR

Avec un investissement minimum de 1 000 euros, les clients de Yomoni, et tous les épargnants d’ici la fin de l’année « peuvent désormais investir dans une sélection des meilleures SCPI du marché, mais aussi dans un portefeuille d’actifs immobiliers professionnels principalement en France et en cas d’opportunité, dans l’Union européenne », met en avant la marque. Ainsi, 95% des fonds collectés sont investis en actifs immobiliers acquis en direct ou par l’intermédiaire de prises de participation dans une sélection des meilleures SCPI labellisées ISR. Les 5% restants sont réservés aux liquidités.

Des frais de gestion agressifs sur Yomoni Immobilier

La SCPI Yomoni Immobilier se caractérise par des frais limités à ceux liés à la gestion qui s’élèvent à 2,9% nets. Il n’y a ni frais d’entrée ni frais de sortie. Une politique tarifaire assumée : « En supprimant les frais d’entrée, les frais de sortie et en proposant des frais de gestion parmi les plus bas du marché tout en conservant un niveau de gamme reconnu sur le marché, nous proposons à nos clients une sélection qui s’inscrit dans le meilleur de l’immobilier au prix le plus juste », explique Yomoni. Ce qui permet d’afficher aussi des ambitions en termes de performance avec l’objectif de servir 4,9% nets de frais par an.

Pour proposer ce nouveau support, Yonomi s’est associée à Keys REIM « reconnu pour son expertise dans la sélection d’opérations immobilières et dans la gestion de solutions d’investissement », mais aussi Suravenir qui assure la liquidité de la SCPI dans le cadre du contrat d’assurance vie Yomoni Vie.