Nomination : Vincent Férat devient Président de Keys REIM

« Rejoindre Keys REIM, un des acteurs de référence de la gestion de portefeuille en France, mais aussi de la fabrique de villes plus résilientes, plus sobres et plus adaptées aux besoins de tous, est une grande fierté et un défi professionnel que je me réjouis de pouvoir relever aux côtés d’équipes de très grande qualité », souligne Vincent Férat.

Un président au CV bien fourni …

Diplômé de l’École polytechnique (X98), de l’École des Ponts ParisTech (2003) et de Sciences Po Paris (2003), Vincent Férat, 45 ans, vient du monde du capital-risque et de l’immobilier (Unibail-Rodamco-Westfield, Société des Centres Commerciaux et L Catterton).

Il était depuis 2018 Managing Director au sein de L Catterton Real Estate, branche immobilière du fonds d’investissement privé, spécialisé dans les biens et tendances de consommation et développeur de projets immobiliers mixtes.

… et en phase avec la stratégie du groupe

Vincent Férat est passionné par les sujets d’animation urbaine et les lieux hybrides. Il a en particulier participé à la Mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes (février 2018), qui a été suivie du plan Action Cœur de Ville.

« Son expertise de tout premier plan, acquise auprès des plus grands noms de la finance immobilière, et les valeurs que nous partageons font de Vincent Férat un atout précieux pour la poursuite du développement de Keys REIM et de ses fonds, précise Pierre Mattei. Nous sommes ravis de l’accueillir et sommes convaincus que sa parfaite connaissance de notre écosystème nous permettra d’accompagner notre vision de l’immobilier, axée, depuis plus de dix ans, sur l’évolution des usages.»

Une gouvernance renforcée pour Keys REIM

Détenu à 52 % par Naxicap Partners, filiale de Natixis (groupe BPCE) et à 48 % par ses fondateurs Pierre Mattei et Cyril Garreau, Keys REIM se dote avec Vincent Férat d’une gouvernance renforcée.

Pierre Mattei et Cyril Garreau souhaitent poursuivre la croissance de la société qu’ils ont créée il y a 10 ans. Ils ambitionnent le développement de nouveaux véhicules responsables et en lien avec les nouveaux usages à l’instar de leur premier produit grand public, l’Unité de Compte immobilière Keys Sélection Vie, lancée cette année et d’un fonds professionnel de distribution alliant murs et exploitation, commercialisé début mars.