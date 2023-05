Immobilier Etats-Unis : La maison de Billy Joel est à vendre pour 45 000 000 €

Pianiste et chanteur américain, Billy Joel a gagné 6 Grammy Award au cours de sa carrière. Il vend aujourd’hui sa luxueuse propriété , à Centre Island, village du comté de Nassau, dans l’État de New York, aux États-Unis.

Il s’agit d’un domaine riverain unique en son genre sur plus de 26 acres en front de mer avec vue sur le port d’Oyster Bay, à Centre Island, village du comté de Nassau, dans l’État de New York, aux États-Unis. Il appartient à Billy Joel, le musicien de talent et auteur de « Piano Man ». Il est à vendre 45 000 000 €.

Maison de plage, d’hôtes, appartement pour les invités…

Le domaine comprend une maison de plus de 2 000 mètres carrés actuellement en cours de rénovation, une maison de plage de 3 chambres, un appartement pour les invités de 3 chambres, un bowling et une piscine intérieure, un maison d’entretien et une maison d’hôtes de 4 chambres avec un appartement attenant de 3 chambres.

La maison principale offre 180 degrés de vues spectaculaires sur l’eau

La propriété compte une piscine creusée, un héliport, un quai flottant et une rampe de mise à l’eau sur le port d’Oyster Bay.

La propriété est en vente par le biais de Daniel Gale Sotheby’s International Realty.