Impôt : Du 22 au 26 mai, des experts-comptables répondent gratuitement à vos questions de fiscalité

Trouver toutes les réponses aux questions de fiscalité personnelle en appelant gratuitement un expert-comptable ? C’est possible grâce à l’opération citoyenne Allô Impôt qui se tient pour la 13e année consécutive.

Du 22 au 26 mai, les contribuables peuvent appeler le numéro vert 0 8000 65432 pour échanger avec un expert-comptable (tous les jours ouvrés de 9h à 18h – nocturnes jusqu’à 21h les mardi 23 et jeudi 25 mai).

20 000 appels reçus chaque année

Si la déclaration préremplie et le prélèvement à la source ont simplifié les démarches, de nombreuses questions subsistent pour les contribuables comme en témoignent les 20 000 appels reçus lors de l’opération l’an passé. Pour ne rien oublier, ne rien manquer, les experts-comptables se tiennent à leur disposition !

Cette année, en plus du numéro vert 0 8000 65432, le site allo-impot.fr propose une FAQ enrichie pour répondre aux questions les plus courantes : points d’attention 2023, changement de situation familiale, rattachement des enfants, déclaration des biens immobiliers, exonérations et crédits d’impôt….

« La mobilisation nationale de nos experts-comptables bénévoles permet chaque année depuis 13 ans d’accompagner des milliers de contribuables dans leurs démarches, précisent Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national de l’ordre des experts-comptables, et Virginie Roitman, présidente de l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France. Le succès d’Allô Impôt conforte notre place de conseil privilégié de nos concitoyens, que ce soit pour leur fiscalité personnelle ou l’accompagnement quotidien de leurs projets d’entreprise, de la création à la transmission. »

Allô Impôt, c’est partout en France !

En région, les experts-comptables assurent des permanences et offrent la possibilité aux contribuables de venir les rencontrer directement.