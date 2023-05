Fabien Alexandre : Steolo, est la première agence de référencement naturel spécialiste des métiers de l’immobilier. Notre mission est d’accompagner les professionnels du secteur dans l’accroissement de leur visibilité sur le Web en les positionnant aux meilleures places sur les moteurs de recherche comme Google.

Pourquoi avoir choisi une telle spécialisation à la fois sur la discipline marketing et sur le secteur que vous servez ?

Fabien Alexandre : À travers un BTS “Professions Immobilières” et une licence à l’ESPI, j’ai pu mettre un pied dans le monde professionnel du secteur. Lors de mes stages ou pendant mes premières expériences professionnelles, j’ai constaté qu’il y avait une méconnaissance des attentes et des besoins des entreprises immobilières chez les professionnels du marketing. J’ai donc décidé d’exploiter différents canaux digitaux, et je me suis très vite rendu compte que le SEO offrait des avantages exclusifs et des atouts incomparables. J’ai alors naturellement voulu partager mon expertise.

Qu’entendez-vous par avantages exclusifs et incomparables ?

Fabien Alexandre : Contrairement à d’autres canaux comme le “Social Ads” par exemple, les résultats obtenus dépendent de la performance. En atteignant la première place sur une requête, une entreprise obtiendra la meilleure part du trafic, et elle aura un avantage réel et mesurable sur l’ensemble de ses concurrents.

Le SEO est aussi un canal qui permet de travailler sa popularité de manière naturelle et globale. En optimisant le référencement de son site, on ne travaille pas uniquement pour répondre à un objectif commercial. Les enjeux sont plus grands. Ils touchent aussi l’image de marque et le positionnement en tant qu’expert. Le SEO est un excellent moyen de multiplier les interactions avec sa cible, et de s’imposer comme l’interlocuteur de référence dans leur esprit.

Pour moi, le SEO est le meilleur moyen de s’imposer comme le leader de son secteur géographique.

Compte tenu de la période d’agitation dans l’immobilier, recommanderiez-vous d’investir toujours dans le SEO ?

Fabien Alexandre : Oui ! Compte tenu de la période agitée que traverse l’immobilier, le SEO est un allié de poids pour le présent et le futur – en même temps, je ne peux pas dire le contraire (rires).

En continuant d’investir, on maintient une présence en ligne solide, et on a la possibilité de prendre de l’avance sur la concurrence à un moment où certains peuvent vouloir réduire leur budget marketing et communication.

Continuer de travailler son référencement naturel permet également d’anticiper les besoins de demain. C’est comme cela que nous voyons notre métier en tout cas. D’ailleurs, en prévision d’une raréfaction des acquéreurs, nous travaillons, pour le compte de nos clients, la visibilité de leur entreprise auprès de cette cible spécifique.

En parallèle, il est essentiel de continuer à se positionner efficacement sur les requêtes relatives aux vendeurs. Notre savoir-faire nous permet par exemple aujourd’hui d’occuper la première place sur des requêtes qui tournent autour de “estimation immobilière”.

Quels sont les ingrédients pour obtenir les meilleures positions sur Google ?

Fabien Alexandre : Pour obtenir les meilleurs résultats sur Google, plusieurs éléments sont essentiels. Tout d’abord, il faut prendre en compte le facteur temps. Le référencement sur Google est un processus qui nécessite de la patience et de la persévérance. Les résultats ne sont pas instantanés, mais en investissant dans la durée, le retour sur investissement est inégalable à mes yeux.

La continuité est aussi primordiale. Il est important de maintenir une action constante en optimisant régulièrement son site Web, en créant du contenu de qualité et en mettant à jour ses informations.

L’investissement est également crucial. Que cela soit au niveau des finances ou des ressources humaines, il faut s’investir dans le SEO.

Enfin, il est recommandé de travailler avec un prestataire compétent qui connaît bien les techniques SEO et le secteur d’intervention.

Quels avantages ont les professionnels de l’immobilier à travailler avec une agence hyper-spécialisée ?

Fabien Alexandre : Travailler avec une agence hyper-spécialisée présente de nombreux avantages pour les professionnels de l’immobilier . Tout d’abord, cela permet d’établir une collaboration avec des experts qui comprennent parfaitement les besoins spécifiques du domaine d’activité. Ils sont familiers avec le jargon et la sémantique, ce qui facilite les échanges et la compréhension mutuelle.

Une agence hyper-spécialisée est en mesure de connaître les attentes de la cible finale et les tendances du marché. Ils comprennent les enjeux spécifiques auxquels les professionnels sont confrontés et peuvent conseiller sur les meilleures stratégies à adopter.

Un autre avantage important est la capacité de l’agence à produire du contenu adapté pour séduire Google. Les moteurs de recherche accordent une grande importance à la pertinence et à la qualité du contenu. Une agence hyper-spécialisée sait quel type de contenu est le plus susceptible de générer du trafic organique.

Quels services proposez-vous aux professionnels du secteur ?

Fabien Alexandre : Nous proposons une gamme complète de services pour les professionnels de l’immobilier. Tous tournent autour du SEO, évidemment !

Nous les aidons à améliorer leur référencement naturel avec un accompagnement mensualisé s’ils souhaitent externaliser cette partie, ou avec un audit s’ils souhaitent l’internaliser.

Nous proposons également de la création de sites clé en main ou sur-mesure pour leur permettre de présenter un site optimisé d’après les prérogatives de Google. Une vision assez nouvelle sur le marché !

Nous proposons aussi un service de rédaction pour tous les contenus Web.

Et ce n’est pas tout, car nous travaillons également sur de nouveaux services qui seront bientôt disponibles pour répondre à tous leurs besoins en matière de marketing digital.

Un dernier mot ?

Fabien Alexandre : Chez Steolo, nous avons la volonté de permettre à nos clients de devenir leader de leur secteur. Pour cela nous prenons des engagements forts. Par exemple, nous avons choisi d’intervenir en exclusivité sur chaque secteur géographique. En clair, nous ne travaillons jamais avec 2 concurrents directs !

