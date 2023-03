Depuis 2020, le marché de l’immobilier a connu de grands bouleversements qui résultent du contexte difficile lié à la pandémie. Les investisseurs et les agents immobiliers doivent alors s’adapter et déceler de nouvelles solutions afin de se connecter plus simplement avec leurs clients. Bien évidemment, cela passe inévitablement par une accélération de leur numérisation.

L’importance du marketing digital immobilier

Tous les mois, plus de 16 millions de Français surfent sur une plateforme consacrée à l’immobilier. Pour information, près de 90 % des projets immobiliers commencent généralement par une recherche sur internet.

Tous ces chiffres doivent vous pousser à établir une stratégie marketing digital immobilier qui décrive chaque démarche nécessaire afin d’assurer les résultats attendus. Depuis ces dernières années, une vraie numérisation du secteur est en cours, avec surtout la venue de nouveaux outils très pratiques qui permettent de s’adapter au changement des habitudes de consommations des clients. Pour

n’importe quel acteur de l’immobilier, l’exploitation de la date promet une véritable opportunité de personnaliser l’expérience client à chaque démarche du processus.

La notion de webmarketing rassemble toutes les pratiques marketing en rapport avec la sphère du digital et donc qui concernent au net. En principe, les objectifs sont :

Booster les performances commerciales : décrocher plus de mandats de

syndic ou de gestion, générer plus de ventes immobilières… Assurer une meilleure visibilité au site internet

Fidéliser les clients…

Les étapes clefs d’une stratégie de marketing digital dans le secteur de l’immobilier

L’établissement d’une stratégie de contenu exige un rythme plus ou moins intense de production et requiert donc de faire preuve d’organisation. Ainsi, plusieurs démarches sont incontournables pour mener à bien votre projet.

Construire sa stratégie de contenu

Toute stratégie de marketing digital dans le secteur de l’immobilier nait forcément d’un besoin et celui-ci détermine votre positionnement. Pour cela, vous devez vous poser les bonnes questions : sur quel marché êtes-vous positionné ? Quels sont vos réels objectifs (quantitatifs et qualitatifs) ? À quelle

concurrence êtes-vous confronté ? Dans une perspective e-marketing, les concurrents ne sont pas considérés comme des ennemis à abattre, mais plutôt des adversaires à affronter en combat régulier.

Il est aussi essentiel de comprendre en profondeur vos cibles et d’analyser avec précision leurs besoins. Pour ce faire, deux démarches se présentent à vous :

– Créer des personas : il s’agit de descriptions de vos prospects-types, prenant la forme d’identités fictives.

– Segmenter les cibles : en créant des modes de communication, vous pouvez tisser un lien de proximité avec les clients. Pour simplifier les choses, il faut segmenter l’audience en différentes sous-familles qui deviennent des profils auxquels vous pouvez envoyer des messages pertinents.

Organiser la production de contenu

Sur le fond

Afin de vous démarquer et de promouvoir vos biens immobiliers, vous devez relater une histoire de qualité autour de votre produit. En effet, il ne faut plus se contenter d’un produit de qualité actuellement.

Ainsi, tous vos contenus doivent répondre aux questions que se posent les consommateurs tout en leur proposant des perspectives immobilières jamais entrevues auparavant. Il est aussi conseillé de vulgariser des problématiques (prêt relais, rénovation de l’ancien, copropriété…), et ce, en laissant une place au rêve, l’imagination prenant une place négligée dans tout processus d’achat.

Sur la forme

Pour une stratégie efficace, vous devez organiser la production de manière rigoureuse pour fournir des contenus homogènes, réguliers et remis à jour selon l’évolution du marché. L’idéal serait de mettre en place un calendrier éditorial strict afin de diffuser le bon contenu au bon moment et au bon endroit.

L’exigence implique également une bonne expérience dans l’exécution des briefs ainsi que le management des rédacteurs.

Sélectionner les bons supports et les bons outils

Bien sûr, des outils sont indispensables pour réussir votre stratégie de content marketing : campagnes mailings, blog, site web, newsletters, livres blancs, etc.

Pour plus de performance, vous devez vous assurer qu’ils sont parfaitement adaptés à vos objectifs. Les outils de gestion de projet et de CRM marqueront une rupture nette ainsi qu’un gain de temps considérable, comparé aux méthodes traditionnelles (affichage publicitaire, salons, vitrine, panneaux de

vente…).

Pour vous démarquer de la concurrence, vous pouvez miser sur un magnifique atout de la forme. Vous pouvez proposer une présentation systématique de vos biens immobiliers en visite virtuelle par exemple. Vous pouvez également renouveler le contenu de vos articles dans des formats plus ludiques et courts afin d’atteindre plus de prospects et d’offrir une expérience client personnalisée.

Site web : pour une expérience digitale transparente

Rappelez-vous, votre site internet représente votre vitrine virtuelle. L’expérience digitale que vous proposez doit donc correspondre aux besoins de vos potentiels clients et leur permettre de trouver rapidement les informations qu’ils cherchent.

Elle possède un impact important sur la décision de vos prospects et sa qualité est fortement reliée à votre image de marque.

Les bases d’un site internet immobilier très efficace

Pertinent

Intuitif et clair

Optimisé pour le SEO

Simplifiant l’acquisition de leads et la prise de contact