Crédit immobilier : Avec David Douillet, Monemprunt.com espère recruter 100 mandataires d’ici fin 2023

Envisager et pratiquer le courtage autrement, loin de la seule négociation de taux, pour faire aboutir efficacement les dossiers de crédit immobilier : Monemprunt.com ne s’est jamais départie de ce positionnement spécifique, adopté dès sa création en 2016. La start-up du début s’est depuis développée, déployant cette vision spécifique du courtage sur toute la France et se démarquant par un triptyque d’expertises : accompagnement sur-mesure, parfaite connaissance du système bancaire et immobilier et développement d’outils numériques innovants.

Une stratégie qui fonctionne et que Monemprunt.com décide aujourd’hui de renforcer et d’accélérer, via une ambitieuse campagne de recrutement actif de mandataires et une association avec David Douillet, qui a accepté en tant qu’associé dans FINAXY Group, de devenir le nouvel Ambassadeur de Monemprunt.com.

Pour y parvenir une campagne de recrutement vient d’être lancée, avec une communication active sur les réseaux sociaux et l’organisation de 6 afterwork d’ici à l’été : Île de la Réunion (25/05) ; Paris (01/06) ; Lyon (06/06) ; Cannes (08/06) et Toulouse (13/06). Les candidats pourront ainsi découvrir l’univers et le positionnement Monemprunt.com, les outils à disposition, rencontrer l’équipe.

Monemprunt.com, une autre vision du courtage

Créée en 2016 à Rennes, Monemprunt.com, est, au démarrage, pensée et conçue comme une startup. Ses deux fondateurs, Arnaud Guilleux et Emmanuel Frattini, experts du domaine bancaire et financier, veulent alors rapprocher les attentes et nouveaux usages des emprunteurs et le mode de fonctionnement des banques et agences de courtage qu’ils connaissent très bien.

Ils créent alors avec Monemprunt.com une plateforme digitale de courtage de nouvelle génération, associant, pour la première fois sur le marché un accompagnement sur-mesure et adapté pour chaque projet sélectionné, quel que soit sa nature, son prix ou le profil des candidats emprunteurs. Un réseau varié et complet de partenaires bancaires, avec lesquels Monemprunt.com travaille de façon pérenne, avec ou sans convention, complète le dispositif. Ce mode de fonctionnement garantit neutralité et indépendance sur les choix de financement proposés aux clients. Des outils numériques innovants, permettant plus de fluidité et de rapidité dans les échanges, sont mis en place. Ils permettent également de déterminer les enveloppes budgétaires directement sans rendez-vous ni entretien.

Cette vision spécifique du courtage a permis à Monemprunt.com d’enregistrer une progression de 20 à 30% depuis sa création, d’intégrer en 2022, Finaxy Group, créateur en solutions d’assurance et de devenir le courtier « référent » de plusieurs grands groupes immobiliers nationaux (promoteurs, constructeurs, assureurs…).

Renforcer son maillage national

7 ans après sa création, Monemprunt.com, qui intervient aujourd’hui partout en France, a lancé son propre réseau de mandataires, avec un positionnement exigeant, qui a fait la réputation de la marque. Au plus proche des attentes des clients, les mandataires Monemprunt.com doivent répondre aux exigences liées au métier de mandataire (adhérer à une association, être inscrit à l’Orias, mettre régulièrement à jour ses connaissances, avoir obligatoirement une responsabilité civile professionnelle…) ; disposer d’une expertise et d’une expérience significative dans le domaine bancaire, du crédit immobilier, du courtage et de l’immobilier ; accepter d’être régulièrement formé aux spécificités Monemprunt.com (discours client, fidélisation des apporteurs, démarchage des prescripteurs…).

Dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant, les mandataires restent indépendants, mais s’engagent à respecter l’esprit, la rigueur et les spécificités de Monemprunt.com. En échange, le spécialiste du courtage immobilier met à leur disposition ses outils et son écosystème, des ressources pour monter en compétences, etc.

Le réseau Monemprunt.com compte aujourd’hui 30 mandataires et l’entreprise ambitionne de l’élargir pour atteindre 100 mandataires d’ici à fin 2023 pour disposer d’un maillage national optimal.

David Douillet bénéficie d’un fort capital sympathie

Double champion olympique de judo, quadruple champion du monde et quadruple champion d’Europe de judo, élu personnalité préférée des Français, David Douillet symbolise à lui seul l’esprit Monemprunt.com : rigueur, expertise, persévérance et proximité, le tout, avec un fort capital sympathie.

En complément, il présente aussi une appétence particulière pour l’immobilier et l’innovation. Il crée en 2019 avec trois associés une enseigne nationale très innovante de coliving chic pour les jeunes actifs. C’est donc tout naturellement qu’il a accepté de porter pleinement ce nouveau projet Monemprunt.com.

« Je suis très heureux d’être Ambassadeur de Monemprunt.com, précise David Douillet, Ambassadeur Monemprunt.com. Les valeurs portées par cette entreprise m’ont particulièrement séduites et ce, dès nos premiers contacts : la bienveillance, l’envie de rendre service, le côté humain… pour rendre toujours plus accessible le crédit immobilier. Avec eux, nous sommes sur le 2.0 de la solution financière ! Les équipes Monemprunt.com me ressemblent : ils ont le goût du travail, se remettent toujours en question pour répondre aux évolutions du marché… Et les mandataires seront, je l’espère, dans cette même dynamique, avec un esprit de combattant, de la curiosité, de la persévérance et de l’exigence. C’est d’ailleurs cette recette qui m’a amené à gagner quelques titres… »