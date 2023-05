« Avec Mon Marché Immobilier, nous espérons devenir l’Amazon de l’immobilier », Sébastien Charon 

Mysweet’immo : En quoi consiste la plateforme immobilière Mon Marché Immobilier ?

Sébastien Charon : Fruit de 5 ans de travail et d’un développement interne, Mon Marché Immobilier propose une offre transparente de près de 10 000 logements en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), avec toutes les informations à disposition directement fournies par les promoteurs et une simplification des démarches administratives. Avec Mon Marché Immobilier, les acheteurs ont à disposition une plateforme qui offre une expérience d’achat entièrement digitale.

Ce service dématérialisé dispose de multiples avantages : simulateurs d’investissement, plaquettes, plans, analyse du quartier sur carte interactive, accompagnement sur mesure, suivi de livraison du bien, confidentialité… Et surtout, des avantages économiques importants grâce à la limitation des intermédiaires et une rétribution de sa commission par Mon Marché Immobilier.

Sébastien Charon : Par la force de nos échanges avec les investisseurs. Nous travaillons dans l’investissement immobilier depuis plus de 15 ans, et nous constatons une récente mutation des profils. Ils sont de plus en plus avertis au marché, demandeurs d’une information claire et rapide et d’une accélération des démarches.

Alors que 40% des acheteurs de moins de 50 ans souhaitent un parcours d’achat accéléré et sans intermédiaire, Mon Marché Immobilier répond à cette demande croissante des acheteurs de demain. L’offre digitale actuelle de transaction immobilière implique systématiquement une démarche commerciale. Pour concrétiser son achat, l’acquéreur potentiel doit transmettre ses coordonnées afin de passer par un intermédiaire. C’est un frein qui est déjà contourné par le marché du particulier à particulier dans l’ancien. Avec Mon Marché Immobilier, nous proposons un dispositif qui garantit à l’investisseur son indépendance, tout en apportant l’expertise d’un professionnel du marché.

Sébastien Charon : Grâce à un moteur de recherche performant, conçu à partir d’une sélection rigoureuse d’opérations immobilières et de promoteurs, les investisseurs disposent d’un accès total à toutes les informations liées à chaque projet. Les utilisateurs disposent d’outils de simulation d’investissement, qui leur permettent d’assurer la viabilité de leur projet. La recherche de bien se fait donc en toute autonomie, sans pression extérieure et en toute objectivité. Et si besoin, un service de conseil est également disponible grâce à la hotline, la FAQ et le blog alimenté en conseils d’investissements accessibles directement sur Mon Marché Immobilier.

Mysweet’immo : Mon Marché Immobilier a été conçu pour quelles typologies d’investissement ?

Sébastien Charon : Grâce à une offre accessible pour les primo-accédants ou les propriétaires en recherche d’une résidence principale, Mon Marché Immobilier dispose d’une offre adaptée à tous types d’investissement. Chaque acheteur potentiel peut trouver le bien qui lui correspond parmi le catalogue disponible prenant en compte la surface, la situation géographique ou son budget. Une fois le bien de son choix sélectionné, un simulateur d’investissement permet d’estimer les mensualités de son crédit immobilier. En comptabilisant les facteurs déterminants sur le montant accessible à l’emprunt comme le taux d’endettement, la durée du prêt ou encore l’apport personnel, ce simulateur permet de déterminer de manière précise le montant global du remboursement mensuel du crédit.

Pour les investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine, Mon Marché Immobilier permet de calculer, en fonction de sa fiscalité et de ses ressources financières, le revenu complémentaire potentiel accessible grâce à un investissement immobilier et l’économie d’impôt qu’il offrira. Et pour accompagner le financement de cette opération, le simulateur gratuit et intégré à la plateforme permet d’accéder à tous les paramètres d’investissement et de déterminer le budget idéal par rapport à la situation financière de l’acquéreur. Un dispositif complet d’accompagnement à l’investissement immobilier, jusqu’à la mise sur le marché de la location grâce à l’expertise de Mozart Groupe.

Mysweet’immo : Vous avez fondé Mozart Groupe en 2008, pouvez-vous nous le présenter en quelques mots ?

Sébastien Charon : C’est le fruit de notre rencontre avec Nelson Barata, en 2005. Nous étions à l’époque conseillers en gestion de patrimoine et avions la volonté de lancer notre propre activité de conseil dans l’investissement immobilier. Nous avons d’abord créé Mozart Gestion Privée en 2008 puis créé Mozart Investissement.

Depuis, nous n’avons cessé de développer des solutions au service de nos clients. Nous couvrons tous les métiers de l’investissement immobilier. Du conseil en optimisation fiscale au montage d’opérations immobilières, nous proposons même une offre de pilotage de projets de réhabilitation avec Amadeus Réalisations. Ce développement est une vraie fierté pour nous deux ! En 2008, nous étions deux à nous occuper exclusivement d’investissement et de gestion de patrimoine. Aujourd’hui, nous sommes 35 avec des expertises de plus en plus complètes.

Sébastien Charon : Nous espérons déjà observer un changement dans les comportements d’achat, indispensable pour que le 100% digital se démocratise sur le marché immobilier français. C’est un modèle testé et éprouvé depuis bientôt 3 ans avec notre solution « Mozart Prestige Patrimoine », le jumeau de Mon Marché Immobilier à destination des professionnels de l’investissement immobilier. Le gain de temps est une vraie valeur ajoutée pour eux. Comme le dit Nelson, pour que ça fonctionne, le grand public doit être aussi réceptif que les professionnels.

Nous croyons en ce modèle et espérons le démocratiser rapidement. C’est pour cela que nous commençons exclusivement par des projets en VEFA, le frein de l’absence de visite physique n’existant pas sur ce type d’acquisition. A terme, nous pensons nous ouvrir à l’ensemble du marché de la transaction immobilière. Nous espérons pouvoir dire un jour que nous sommes devenus l’Amazon de l’immobilier.