Immobilier Clermont-Ferrand : Sébastien Poupat une agence Viagimmo

Crédit immobilier : "La hausse des taux concerne tous les profils d’emprunteurs et tous les types de biens", Ludovic Huzieux

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées dans le viager (libre ou occupé), la vente à terme et la nue-propriété, poursuit son développement et ouvre une nouvelle agence à Clermont-Ferrand (63), la 30ème du réseau.

Cette nouvelle agence Viagimmo de Clermont-Ferrand sera dirigée par Sébastien Poupat.

Sébastien Poupat, 43 ans, est diplômé d’un DEA (Droit des Affaires). Il démarre sa carrière professionnelle en tant que responsable juridique de la SAFER (d’établissement rural) d’Auvergne. S’intéressant depuis toujours au secteur de l‘immobilier, il devient Avocat et exerce entre autres, l’activité d’Avocat Mandataire en Transactions Immobilières au Barreau de Clermont-Ferrand ; il intervient parallèlement en tant que formateur à l’Ecole des Avocats. Souhaitant donner un tournant à sa carrière et se recentrer sur l’humain, il s’intéresse au viager et décide de rejoindre le réseau Viagimmo.

« Durant ma carrière d’avocat, j’ai toujours voulu aider les personnes à combattre l’injustice. Aujourd’hui, je trouve affligeantes les difficultés financières auxquelles doivent faire face nos aînés, arrivés à la retraite après avoir travaillé toute leur vie. J’ai trouvé dans le viager une réponse à cette problématique. Parallèlement, ce dispositif permet aux candidats à l’accession de se constituer un patrimoine, et nous ne pouvons que les encourager à préparer leur avenir en investissant dans la pierre grâce à une décote de prix et dans une approche éthique», indique Sébastien Poupat.

Le réseau Viagimmo accompagne et forme les candidats souhaitant se spécialiser en viager immobilier, vente à terme et nue-propriété sous son contrat de Franchise. Sa fondatrice, Sophie Richard, elle-même viagériste, juriste et agent immobilier aux Sables-d’Olonne, a transposé son modèle économique local à l’échelle nationale. Le réseau est déjà présent aux Sables-d’Olonne Nantes, Lille, Versailles, Orléans, Saint-Malo, Rouen, Vannes, Tours, Paris 15ème, Paris 16ème, Montélimar, Toulon, Thonon-les-Bains, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Toulouse, Le Touquet, Rennes, Lyon, La Baule… ainsi que dans les DROM-COM.