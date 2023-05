Immobilier : En télé à partir du 30 mai, Proprietes-privees.com fait « Pssst » aux téléspectateurs

Acteur du secteur de l’immobilier depuis 2006, Proprietes-privees.com lance une nouvelle campagne de spots TV à partir du 30 mai.

Proprietes-privees.com : Un bon plan qu’on partage

Le nouveau spot TV « Pssst » a été imaginée sur l’idée de la recommandation. « Parce qu’un bon plan, c’est comme un secret, on ne le garde jamais exclusivement pour soi. On a même très envie de le partager », rappelle Michel Le Bras, président de Proprietes-privees.com.

Une boîte aux lettres interpelle le vendeur

Ici, le bon plan Proprietes-privees.com est dévoilé avec humour à travers la voix d’une boîte aux lettres, qui symbolise le bien immobilier et qui interpelle son vendeur. Un concept décalé qui met en avant la simplicité, la rapidité et l’efficacité de la plateforme et services proprietes-privees.com.

La campagne publicitaire se déclinera en spots de 30 secondes ainsi qu’en billboard.