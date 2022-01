Immobilier : Le réseau de mandataires Proprietes-privees.com lève 100 millions

Le Groupe ORYX (Proprietes-privees.com) lève 100 M€ et fait entrer Tikehau Capital et Abénex à son capital pour accompagner sa croissance et le développement de son offre de services numériques .

Proprietes-privees.com + Immoreseau + Rezoximmo = Oryx

Le Groupe Oryx accueille deux nouveaux actionnaires, Tikehau Capital, groupe mondial de gestion alternative, pour le compte de l’un de ses fonds et Abénex, acteur historique du capital-investissement en France, aux côtés de Sparring Capital, pour accompagner son développement en France et à l’international. Dans cette nouvelle structure, l’équipe de direction du Groupe Oryx prend une part majoritaire du capital et fixe de nouveaux objectifs ambitieux.

Le Groupe Oryx exploite une plateforme numérique qui connecte efficacement l’offre, la demande et les talents sur le marché des biens immobiliers. Cette plateforme repose sur proprietes-privees.com, son réseau historique de consultants indépendants en immobilier, auquel sont venus s’ajouter deux autres réseaux, Immoréseau et Rezoximo, respectivement acquis en 2017 et 2018.

35% de croissance par an en moyenne depuis 5 ans

Le groupe est l’un des acteurs à la croissance la plus rapide sur le plan de l’innovation digitale.

Tikehau Capital et Abénex investissent aux côtés de la direction du Groupe Oryx qui détiendra une participation majoritaire à l’issue de la transaction. Ce nouvel investissement permettra au Groupe Oryx de développer encore sa plateforme technologique afin que ses consultants indépendants en immobilier puissent encore accentuer leur avantage compétitif sur le marché.

Depuis la reprise de Proprietes-privees.com par Michel Le Bras et Christine Cadrot avec le support de Sparring Capital et la création du Groupe Oryx en 2016, le chiffre d’affaires a été multiplié par dix pour atteindre 75 millions d’euros fin 2021, soit un taux de croissance annuel moyen de 35 %. Lors de l’acquisition du réseau, les dirigeants avaient annoncé leur ambition d’entrer dans le top 3 des réseaux de mandataires immobiliers. En 2021, le Groupe Oryx a permis à 1 600 nouveaux entrepreneurs de se lancer dans l’immobilier et de créer leur propre activité, grâce aux formations et à l’accompagnement professionnel proposés. En décembre 2021, Proprietes-privees.com, la marque ombrelle du Groupe Oryx, devient le 3ème réseau de mandataires immobiliers en France (5ème en 2016).

« Nous souhaitons devenir le premier acteur global de l’immobilier en proposant l’offre la plus complète du marché : transactions dans le résidentiel, le viager, le neuf, les fonds de commerce, mais aussi la gestion locative et le financement, explique Michel Le Bras, président du groupe ORYX. Plus que jamais, la satisfaction de nos clients reste au cœur de notre stratégie. Notre prise de position majoritaire au sein du Groupe nous permet de mieux contrôler notre développement. Et l’entrée au capital d’Abénex et Tikehau Capital nous donne les moyens d’accélérer nos investissements pour atteindre nos objectifs. Nous sommes ravis de leur engagement à nos côtés”.

Objectif : 300 millions de chiffres d’affaires à 5 ans

Cette nouvelle opération permet au Groupe de viser de nouveaux objectifs : accélérer son développement pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires à 5 ans.

La présence du Groupe à l’international fait également partie du plan de développement afin de profiter de la forte croissance de certains marchés immobiliers hors de France.

Group Oryx sera le sixième investissement du fonds Abénex Midcaps en 18 mois.

Tikehau Capital investira dans le groupe Oryx à travers son fonds de Growth Equity dédié à l’investissement minoritaire dans des sociétés à forte croissance, et qui soutient des stratégies des partenariats à long terme portées par les équipes de direction. Sparring Capital reste investi aux côtés de Tikehau Capital, d’Abénex et de la direction du Groupe Oryx.

« Nous sommes ravis de devenir actionnaires du Groupe Oryx aux côtés d’Abenex, et de soutenir le groupe dans la prochaine phase de son développement. Groupe Oryx est une plateforme immobilière technologique entrepreneuriale et différenciante. Nous allons nous appuyer sur l’expertise de Tikehau Capital dans la transformation digitale et les marchés immobiliers pour accompagner Michel Le Bras et Christine Cadrot dans leur volonté d’accélérer le développement de leur franchise et de renforcer leur plateforme technologique », précise Emmanuel Laillier, directeur du Private Equity de Tikehau Capital.

Chez Abénex, Matthieu Balay et Olivier Moatti sont » ravis d’annoncer ce nouvel investissement dans le Groupe Oryx en partenariat avec Tikehau Capital. Le Groupe Oryx a généré une forte croissance de son chiffre d’affaires en s’appuyant sur un modèle économique digital unique, qui redéfinit le marché des agents immobiliers, et a constitué une solide plateforme d’acquisitions. Nous sommes impatients d’accompagner cette entreprise qui s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son développement. »

« Nous sommes fiers et très heureux d’avoir pu accompagner et soutenir le Groupe Oryx et son équipe de direction depuis 2016. La société s’est développée de manière exceptionnelle et cette aventure, aux côtés de Michel Le Bras et Christine Cadrot, est également une formidable expérience humaine», se félicite de son coté Denis Catz, Partner chez Sparring Capital.