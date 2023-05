Immobilier : Comment les agences immobilières gèrent-elles les loyers impayés ?

La gestion des impayés de loyers représente une problématique majeure au sein des agences immobilières. Celle-ci peut être semée d’embûches en raison du nombre d’acteurs impliqués, des procédures différentes et du stress engendré pour les équipes en charge.

Face à ces défis, Garantme, plateforme dédiée aux professionnels de l’immobilier qui facilite et sécurise les processus de gestion locative, créée en 2017 par Thomas Reynaud et Emile Karam, met en lumière les points de friction liés à cette problématique à travers une enquête menée auprès des agences immobilières.

« Avec cette enquête, nous voulions comprendre comment les professionnels gèrent aujourd’hui les impayés, et ce que cela implique pour eux. Lorsque nous avons un nouveau partenaire au sein de notre réseau, ce sujet revient inévitablement. C’est primordial de bien les informer et de leur montrer qu’un autre standard existe, » explique Thomas Reynaud, fondateur et CEO de Garantme.

Une gestion interne peu optimale

Si les sinistres peuvent être de différentes natures, les impayés de loyers constituent un problème majeur et un défi récurrent pour les professionnels de l’immobilier. Aussi, l’enquête révèle que 56,25% des agences disposent, tout de même, en interne d’une personne dédiée à cette tâche.

La plupart des professionnels de l’immobilier s’occupent des relances, de l’envoi des lettres de mise en demeure aux locataires en situation d’impayé, ainsi que des préoccupations légitimes des propriétaires.

L’enquête révèle également que la majorité des agences (62,50%) gèrent entre deux et dix impayés de loyers par an. Cela peut sembler peu, mais la gestion administrative étant lourde et chronophage, ceux-ci demandent beaucoup de temps et d’efforts. Un sinistre dure dans le temps jusqu’à 18 mois.

Pour gérer au mieux ses sinistres, les agences doivent répondre aux questions des bailleurs inquiets (93,75%), contacter les locataires en situation d’impayé (87,50%), contacter les garants, le cas échéant (87,50%) et envoyer des lettres de relance (82%) et des lettres de mise en demeure (75%) aux locataires en situation d’impayé.

Ces tâches sont considérées comme l’obstacle principal à la plus value de leur travail pour 62,5% des professionnels interrogés.

Une relation “agences – assureurs/courtiers” centrale mais complexe

Les agences immobilières rencontrent des difficultés pour gérer efficacement les impayés de loyers. La résolution de ces sinistres se fait tout de même dans 87,50% des cas sans recourir à la justice. Aussi, cela demande à l’assureur/courtier, de jouer un rôle crucial dans le processus.

Toutefois, la collaboration avec les assureurs/courtiers révèle des problèmes de visibilité, notamment à cause des délais d’indemnisation pour 75% des sondés.

Les délais d’indemnisation varient généralement entre minimum un et deux mois après la déclaration du sinistre (68,75%), avec des versements effectués dans le mois qui suit après validation (75%).

Un manque d’informations et de visibilité

Bien que 34% des agences soient relativement satisfaites de leurs délais d’indemnisation, 31% les trouvent encore trop longs. Les principaux obstacles sont le manque de visibilité sur la procédure (75%) et les délais (31%). Un quart des agences est insatisfait de la transparence en matière d’indemnisation.

La visibilité constitue donc le principal défi de la gestion des impayés de loyer pour les agences immobilières, qui manquent d’informations et doivent accomplir plusieurs fois les mêmes tâches chronophages pour pouvoir recouvrer les créances locataires et informer leurs bailleurs.

Un besoin technologique important

Pour remédier à ces problèmes, une collaboration plus étroite entre les agences immobilières et les assureurs/courtiers est essentielle. Les deux parties doivent travailler ensemble pour améliorer la transparence et la communication. Il est nécessaire de mettre en place des canaux d’information clairs et efficaces, permettant un échange fluide et rapide des données pertinentes entre les agences et les assureurs/courtiers.

La technologie se révèle être un excellent levier pour faciliter la circulation des informations et offrir une meilleure visibilité sur les différentes étapes du sinistre. 64% des professionnels se disent d’ailleurs enclins à utiliser plus intensivement des outils si cela peut leur permettre de simplifier la gestion des sinistres. Dans ce contexte, Garantme, propose une solution technologique aux bailleurs pour déclarer, suivre et actualiser chaque sinistre. Grâce à la Console Garantme, la notion de temps réel prend tout son sens.