Location : Les loyers impayés poursuivent leur hausse

Impact de l’inflation et explosion des prix de l’énergie, les impayés de loyers augmentent partout en France et particulièrement en Ile-de-France.

Les dernières statistiques publiées par Imodirect, agence immobilière 100 % en ligne dédiée à la location et gestion locative, montrent une stabilisation à un niveau élevé des loyers impayés en février 2023, excepté en Île-de-France où ils sont en nette augmentation.

Si la plupart se résolvent rapidement, d’autres nécessitent d’actionner la caution du locataire ou l’assurance loyers impayés du bailleur.

Les relances pour impayés repartent à la hausse

« L’impact de l’inflation de ces derniers mois et l’explosion des prix de l’énergie se font désormais clairement ressentir, constate Arnaud Hacquart, président-fondateur d’Imodirect. Après une période de stabilisation à un niveau élevé, nous avons connu en fin d’année dernière une très forte détérioration du nombre des impayés. Cette détérioration semble se poursuivre. Elle demeure à un niveau particulièrement élevé qui appelle à la vigilance. »

Les impayés de loyers ont presque quadruplé en Île-de-France

En Île-de-France, les « petits » impayés, ayant nécessité une relance à J + 1, ont sensiblement augmenté. Ils ne représentaient que 5,22% des baux en mars 2020 et dépassent les 19% en mars 2023. La situation s’est dégradée après la crise sanitaire avec un taux qui a atteint 17,31% en mars 2021 et 13,23% en mars 2022. Même constat pour les relances à « J + 5 » : 3,12% en mars 2020, 6,96% en mars 2021, 7,11% en mars 2022 et 10,01% en novembre 2022. Ils atteignent en mars 2023 leur plus haut niveau : 10,12%.

Les impayés supérieurs à un mois de loyer avec une relance à « J + 30 » sont, eux aussi, en forte hausse : de 0,89% avant la pandémie à 3,03% aujourd’hui, un record !

En région, les impayés augmentent aussi

Dans les 10 plus grandes villes, les relances à J +1 se sont littéralement envolées : 7,02% en mars 2020 et 22,02% en novembre 2022, elles sont aujourd’hui à 23,51%, un niveau encore plus élevé. Sur la même période, les relances à « J + 5 » sont passées de 3,65% à 13% en mars 2023. Le phénomène est similaire pour les impayés excédant 30 jours : de 0,92% à 3,32%.

Sur le reste du territoire, les « petits » impayés ont toujours été plus importants qu’ailleurs : 9,23% du parc locatif en mars 2020, 24,78% en mars 2021, 23,96% en mars 2022, 23,25% en novembre 2022 et culminent à 23,98% en mars 2023. Toujours en mars 2023, les relances à « J+5 » représentent 16,52% (vs. 6,12% en mars 2020) et celles à « J + 10 » 11,20% (vs. 3,74% en mars 2020).

Concernant les impayés excédant 30 jours ils sont passés de 1,25% à 3,89%, soit le taux le plus élevé.