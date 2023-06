Rentrée étudiante 2023 : Le site TrouverUnLogement.lescrous.fr s’enrichit de 2 000 logements

Alors que ParcourSup a adressé les premières réponses aux demandes de formations des futurs étudiants, le réseau des Crous se mobilise pour permettre à un maximum d’étudiants de pouvoir trouver un logement à la rentrée. Il propose près de 2 000 logements supplémentaires pour la rentrée 2023, il met en ligne une nouvelle version plus fonctionnelle du site TrouverUnLogement.lescrous.fr et incite les propriétaires de logements privés à déposer leurs offres de location à destination des étudiants sur la plateforme LoKAVIZ.

La plateforme TrouverUnLogement.lescrous.fr fait peau neuve

Entièrement repensé avec le soutien de la Dinum et du ministère de la transformation publique, le site TrouverUnLogement.lesCrous.fr a par ailleurs fait l’objet d’une refonte totale à l’occasion de la rentrée 2023. La nouvelle plateforme a été conçue en collaboration avec des groupes d’étudiants pour tester et valider l’expérience utilisateur. Le design, l’ergonomie et la navigation ont ainsi été intégralement refondus pour permettre aux étudiants de choisir très facilement sur tout le territoire, des logements Crous qui correspondent à leurs besoins. En quelques clics, ils ont accès à leur dossier et peuvent modifier ou valider leurs vœux.

Compatible en version mobile, la plateforme est accessible pour les étudiants en situation de handicap qui peuvent aussi choisir parmi les près de 10 000 places d’hébergement « adaptées » ou « adaptables » proposés par les Crous.

« Malgré les tensions du marché foncier que nous connaissons, nous poursuivons nos efforts pour proposer chaque année de nouveaux logements aux étudiants et faciliter leurs démarches administratives pour y accéder, précise Dominique Marchand, Présidente du Cnous. La mise en ligne du nouveau site TrouverUnLogement s’inscrit dans la continuité de notre politique d’amélioration de la qualité de service auprès des étudiants. Ce nouvel outil a pour but de simplifier leur recherche et leur réservation de logements en résidence Crous. »

LoKAVIZ.fr, la solution pour aider les étudiants non boursiers à trouver un logement chez un particulier

Si les premiers tours d’attribution des logements Crous réservés en priorité aux étudiants boursiers vont prochainement démarrer, le réseau des œuvres appelle également les particuliers souhaitant mettre en location un logement à destination des étudiants à déposer dès maintenant leurs offres sur la plateforme LoKAVIZ.fr destinée à aider les étudiants non boursiers à trouver un logement chez un particulier.

Pour rappel, les attributions des logements Crous se dérouleront en 4 tours. Les premières attributions commenceront le 13 juin et les étudiants qui n’auraient pas reçu d’avis favorable auront encore 3 tours, un par semaine, pour formuler des vœux. Une fois ces 4 tours passés, les logements encore disponibles seront proposés à l’ensemble des étudiants, tout en maintenant la priorité accordée aux boursiers, à partir du 11 juillet sur TrouverUnLogement.lesCrous.fr.