Immobilier Paris : Appartement de 300 m² et son rooftop paysagé de 260 m² à vendre sous forme d’enchères

Effet « whaou » garanti … L’une des plus belles terrasses en vente en ce moment dans la capitale est proposée, via une vente interactive, sous forme d’enchères, qui aura lieu le 6 juillet prochain.

Cet appartement en duplex de près de 300 m² habitables, aux derniers étages d’un immeuble de grand standing des années 30 et son rooftop paysagé de 260 m², avec service de conciergerie 24h/24, situé à quelques pas de l’Arc de Triomphe, est proposé en exclusivité par BARNES en vente interactive qui se clôturera le 6 juillet à 19h sur une plateforme sécurisée et anonyme.

L’enchère de départ ne pourra pas être inférieure à 5 millions d’euros. Le prix d’adjudication sera connu le 6 juillet à l’issue de la vente.

Un penthouse qui domine Paris

« Nous avons là un bien rare, un penthouse avec une terrasse de 260 m² conçue comme un jardin paysager qui offre une vue exceptionnelle sur Paris et ses monuments emblématiques : tour Eiffel, Arc de Triomphe, Sacré Cœur… », commente Laure de La Rivière, directrice de BARNES Biens d’Exception.

Aménagée en espace détente et lounge, la terrasse paysagée, située au 9e étage, est équipée d’une cuisine, d’un espace dinatoire et d’un bar. « Ce bien d’exception propose sans aucun doute la plus belle terrasse de Paris en vente actuellement », complète-t-elle.

Le 8e étage se compose d’un salon avec de larges baies vitrées donnant sur un spacieux balcon, d’une salle à manger avec une cuisine attenante ouverte sur une terrasse de plain-pied de 53 m² et d’une suite de maître se composant d’une grande chambre, d’un petit salon TV, d’une salle de bain, d’un dressing, d’une salle de fitness et d’une kitchenette. Cet espace peut être rendu totalement indépendant.

Le 7e étage comprend une galerie qui distribue une suite avec sa salle de bain et son dressing, deux autres chambres dont l’une avec une salle d’eau et une salle de bain supplémentaire avec hammam.

Réalisé dans un style contemporain aux lignes épurées, il est entièrement domotisé, climatisé et doté d’un système de sonorisation intérieur et extérieur. Le plan fonctionnel et adaptable de cet appartement permet de conjuguer réception et vie de famille.

La vente interactive sous forme d’enchères, l’assurance de vendre et d’acheter au prix du marché

Aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir ni pour l’acquéreur ni pour le vendeur. « Afin de ne collecter que des propositions fiables, seuls les clients ayant visité le bien avec BARNES au préalable et transmis un dossier de financement solide, pourront accéder à cette vente », explique Adrien Jaffredo, directeur commercial de BARNES.

Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l’offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme et définitive au sens de l’article 1114 du Code civil, mais une simple intention d’achat. Par principe de transparence, inhérent à la vente interactive chez BARNES, chaque nouvelle offre sera également visible par les potentiels acheteurs participants.

Le prix affiché est de 5 millions d’euros et toute offre déposée devra être supérieure à la précédente de 100 000 euros

Le prix affiché de 5 millions d’euros est un prix de première offre possible, celui-ci n’étant pas forcément le prix de réserve, c’est-à-dire le montant plancher auquel le vendeur souhaite vendre. Dans le détail, toute offre déposée devra être supérieure à la précédente d’un montant minimal de 100 000 euros, et toute offre déposée dans les cinq dernières minutes précédant la fin de la vente prolongera indéfiniment la durée de celle-ci de cinq minutes supplémentaires.

« A l’issue de la vente, le propriétaire se réserve le droit de choisir ou non l’offre la plus élevée. Il peut, en effet, retenir une offre inférieure si ses conditions lui semblent plus favorables, complète Adrien Jaffredo. Dans ce type de transaction, il n’y a pas de perdant. Le vendeur a en face de lui des offres concrètes, boostées par la concurrence que se livrent les acheteurs. De leur côté, les acheteurs ont le temps de se projeter avant de se positionner au prix qui leur semble le plus juste. »

Un système de vente qui a déjà fait ses preuves

BARNES est le 1er acteur d’immobilier haut de gamme à mettre en place cet outil, qui s’adapte à tous types de segment, du « classique » au « très haut de gamme ». « Dans un marché particulièrement tendu, ce modèle de vente permet d’aider les propriétaires à vendre au meilleur prix et dans des délais plus courts que lors d’une mise en vente « traditionnelle » », précise Adrien Jaffredo.

Depuis octobre 2022, BARNES a réalisé plus de 30 ventes interactives sous forme d’enchères