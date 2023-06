Immobilier neuf : QUARTUS propose à ses clients un parcours 100% digitalisé

A l’occasion de l’édition 2023 de VIVATECH, qui rassemble les plus importantes startups d’Europe, QUARTUS et UNLATCH accélèrent leur partenariat et proposent aux futurs acquéreurs d’un bien immobilier un parcours client 100% digital.

Devenir propriétaire depuis chez soi est aujourd’hui possible : de la première visite à la signature chez le notaire, QUARTUS et la startup UNLATCH ont mis au point pour leurs clients un parcours 100% digitalisé et personnalisé.

Un parcours en ligne avec un interlocuteur dédié

Il est donc possible de visiter le bien immobilier en ligne, étudier plusieurs plans, choisir ses aménagements, le réserver, suivre ses démarches administratives tout au long du processus de vente. Ces fonctionnalités sont désormais proposées à tous les clients QUARTUS en s’appuyant sur un interlocuteur dédié. A la fois fluide et performant, ce parcours digital permet de bénéficier d’offres prémium et particulièrement attractives.

« Depuis 2020, QUARTUS renforce son avance digitale sur le marché immobilier. Parce que devenir propriétaire d’un bien immobilier n’est pas un achat comme un autre, nous avons à cœur de proposer à nos clients une expérience qui correspond à leur mode de vie et à leur personnalité», souligne Emmanuel Launiau, Président de QUARTUS.

« Je remercie QUARTUS de leur confiance pour développer, à leurs côtés, ce partenariat stratégique. Les fonctionnalités que nous avons développées apportent un service personnalisé et rassurant pour le futur acquéreur. Il connaît exactement l’avancée de son projet », affirme Thomas Rivoire, Co-fondateur d’UNLATCH.