Immobilier : ERA Immobilier se classe 2e enseigne du Top 100 Franchise Directe

Franchise Directe, leader mondial de la mise en relation franchiseur-franchisé, vient de réaliser un comparatif des enseignes de franchises établies en France, tous secteurs confondus. Le réseau d’agences ERA Immobilier arrive sur la deuxième marche du podium et devient ainsi la première enseigne immobilière dans le top 100 des franchises en France.

Pour établir ce classement, plusieurs critères ont été analysés tels que le nombre d’unités de chaque réseau et leur pourcentage d’augmentation, le chiffre d’affaires, la longévité de l’enseigne et le nombre de pays où elle est implantée, tout comme les droits d’entrée, l’investissement total et les redevances de chaque réseau. La politique RSE ainsi que les actions de mécénat et les prix reçus dans l’année sont également pris en compte.

500 agences ERA en France

Créé en 1971 aux États-Unis, le réseau ERA Immobilier, est présent dans 35 pays dans le monde, dont 18 en Europe. Regroupant près de 500 agences en France depuis l’implantation du réseau en 1993, ERA Immobilier est également, depuis 2012, le seul réseau de franchise immobilière ayant obtenu la certification de ses services par le Bureau Veritas qui est un leader mondial dans ce domaine.

« Notre première position des réseaux de franchise immobilières dans le Top 100 Franchise Directe reflète les actions menées par les équipes ERA Immobilier auprès de nos franchisés. Une attention particulière est menée par le réseau quant au déploiement des outils et de l’accompagnement afin de répondre au plus près aux besoins de nos agents et de leurs clients. Une attention extrême est apportée à la formation de nos collaborateurs. ERA dispose pour cela de ses propres formateurs, tous aguerris aux métiers de l’immobilier. Autant de points forts qui expliquent et justifient la longévité du réseau ERA Immobilier en France, mais également à l’international”, souligne Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier.

Cette distinction s’ajoute à la Médaille d’or des agences immobilières obtenue par ERA Immobilier dans le cadre de l’Enquête WizVille « Meilleure Satisfaction Client 2022 » qui récompensait les enseignes par secteur, en fonction de leurs notes Google.