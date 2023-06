Immobilier Villefranche-sur-Mer : La Villa Sémiramis est à vendre 4 980 000 €

Construite au début du XXe siècle, cette villa Belle Époque porte le nom de la reine légendaire de Babylone, Sémiramis. Elle est célèbre pour son architecture élégante et son emplacement privilégié avec vue sur la mer Méditerranée.

Luxueuse demeure perchée en position dominante sur une colline, offrant ainsi des vues panoramiques imprenables sur la mer Méditerranée et la baie de Villefranche, la villa a été nommée Sémiramis en référence à la légendaire reine de Babylone, réputée pour sa beauté et son opulence. Le nom évoquant ainsi l’idée d’une demeure somptueuse et grandiose.

Idéalement située en plein cœur de la ville, la Maison de maître se distingue par son architecture élégante et son style qui reflète l’esthétique de la Belle Époque. Aujourd’hui, elle est à vendre par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty pour 4 980 000 €.

Une villa historique dont le mystère de sa construction reste entier

L’histoire de la Villa Sémiramis est fascinante. Elle remonte au début du XXe siècle et s’entoure de mystères. En effet, un flou règne autour de la date de sa construction et du nom de son commanditaire.

La Villa Sémiramis aurait été construite entre 1902 et 1904 par un architecte inconnu, cependant, d’autres sources placent sa construction en 1913. Il est également supposé qu’Emmanuel Pontremoli, architecte de la Villa Kerylos, en soit le penseur mais aucun document officiel ne le confirme.

Un flou persiste également autour de son commanditaire : on en trouve trois potentiels. Le premier est un homme d’affaires britannique du nom de Sir Arthur Paget, un amateur d’art et un collectionneur passionné qui souhaitait avoir une résidence luxueuse pour lui permettre de profiter pleinement de la beauté de la Côte d’Azur.

Le second est Elie Leroux, restaurateur à Villefranche-sur-Mer et sur lequel on trouve peu d’informations supplémentaires.

Le troisième, et pas des moindres, est le Roi Léopold de Belgique, également commanditaire de plusieurs propriétés sur la French Riviera.

Le charme intemporel de la Côte d’Azur

Au fil des décennies, la Villa Sémiramis a conservé son attrait et sa renommée. Elle a été conçue dans un style néo-classique, typique des demeures luxueuses de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Les colonnes, les balustrades et les frontons sont des caractéristiques courantes de l’architecture néo-classique, et la Villa Semiramis ne fait pas exception à cette règle.

Cheminées en marbre, parquets en bois précieux et lustres en cristal

La demeure de 6 pièces, richement décorées, offre une surface habitable de 291 m² répartie sur trois étages. Magnifiquement entretenue, la villa dispose d’un grand salon avec cheminée, d’une salle à manger attenante et de 5 belles chambres avec salles de bains individuelles.

A l’étage inférieur se trouve la grande cuisine entièrement équipée qui donne sur la terrasse aménagée. La villa est entourée d’un superbe jardin méditerranéen complanté de palmiers, des cyprès et d’autres plantes exotiques.

Elle dispose également d’une piscine privée et de vastes terrasses qui permettent à ses hôtes de profiter pleinement du climat ensoleillé de la région.

Un garage pour deux voitures complète la propriété.