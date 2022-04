Villefranche sur Mer (06) : Villa contemporaine, terrasses et vue sur mer

Immobilier Villefranche sur mer (06). Luxueuse villa contemporaine cherche preneur.

A Villefranche sur Mer, cette superbe villa contemporaine d’une surface de 302 m² refaite à neuf est située sur sur un terrain de 1100 m² .

Cette propriété d’exception bénéficie de prestations luxueuses, d’une superbe vue panoramique de la rade de Villefranche Sur Mer et le Cap Ferrat jusqu’au Cap d’Antibes et le massif de l’Esterel, d’une exposition Est assurant un ensoleillement continu, d’un très beau jardin arboré.

Elle comprend : Au rez-de chaussée, un hall, un vaste séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée ouvrant sur une grande et belle terrasse et la piscine à débordement, une salle de sport, deux chambres avec salles d’eau privatives et WC. A l’étage, un pallier desservant une grande chambre de maître avec salle de bain et wc ainsi qu’une seconde chambre avec salle d’eau privative et wc. Les deux chambres donnent sur une belle terrasse et sa vue panoramique sur la mer.

Au rez-de-jardin, une buanderie, un wc indépendant ainsi qu’une vaste chambre de maître avec salle de bain privative. Un studio indépendant avec salle d’eau privative et un garage pour 3 véhicules complètent cette propriété.

Le prix : 8,5 millions d’euros. Pour en savoir plus : Rendez-vous sur résidences-immobilier.com