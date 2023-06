Immobilier : VVNA mise sur le système d’enchères interactives dégressives pour redynamiser le marché

Redynamiser la vente immobilière en permettant à plus de personnes de devenir propriétaires grâce à la vente aux enchères interactives dégressives innovante.

C’est la promesse du cabinet d’achat immobilier Vous Vendez Nous Achetons (VVNA). L’entreprise bisontine a vu dans la solution de WinUp, une opportunité de laisser la possibilité à des acquéreurs d’acheter au prix qu’ils auront décidé sans avoir honte de proposer un prix plus bas par exemple.

Des solutions gouvernementales trop peu efficaces

Dans leur lettre ouverte à Emmanuel Macron en date du 15 mai 2023, les professions immobilière et du bâtiment (FFB, FNAIM, FPI, PROCIVIS, Unis) qualifiaient la crise actuelle de « crise du pouvoir d’habiter » et de « risque de bombe économique, sociale et sociétale », mettant en péril les potentiels acquéreurs et fragilisant de nombreux métiers.

Depuis, le plan d’aide a vu le jour mais la profession reste sur sa faim, estimant les mesures prises bien infimes pour permettre réellement à de nouvelles personnes d’acquérir des biens.

Certains agents immobiliers constatent une baisse de 50 % de leurs ventes, d’autres ferment même la porte – un comble.

Des professionnels de l’immobilier cherchent leurs propres solutions

Les e-bailleurs comme Vous Vendez Nous Achetons (dont le métier s’approche, en comparaison, de celui de concessionnaire automobile), permettent de réguler le marché en achetant des biens et en les revendant au prix du marché.

Donc non seulement ils créent des achats là où parfois les propriétaires désespéraient de vendre, mais en plus, cette fois, VVNA, avec sa nouvelle façon de vendre, va aussi permettre à plus de personnes d’acheter.

Pour certains de leurs biens en vente, ils vont désormais utiliser la solution d’enchères interactives dégressives créée par WinUp. Ce système d’enchères dégressives est déjà utiisé sur les marchés aux fleurs ou aux bestiaux par exemple.

La somme initiale diminue par palier fixe

L’enchère est remportée par la personne qui clique sur le palier qui lui convient, au fur et à mesure de la dégression. Les enchères se font en ligne (depuis son canapé, ou sur sa terrasse, …) et permettront donc d’autant plus de favoriser l’accès à la propriété pour des personnes qui n’auraient pas osé, pensant ne pas être en capacité financière de le faire ou n’osant pas se présenter en personne pour en faire la demande.

Exit aussi avec les enchères interactives dégressives proposées par VVNA, les discriminations physiques, ethniques, ou autres au moment de faire une proposition d’achat. Cela sera donc une façon de permettre aux acheteurs d’accéder plus facilement à la propriété en ces temps de crise.

« Nous allons à contre-courant en proposant cette solution mais nous y croyons. Elle va apporter un réel plus pour les acheteurs qui souhaitent acheter au prix qui sera le leur. Nous sommes les premiers à nous saisir de cette solution de WinUp dont aucun professionnel de l’immobilier n’a encore voulu jusque-là. Bien sûr, nous prenons un risque, mais nous voulons trouver des solutions par nous-mêmes pour redynamiser le marché et donc nous voulons tester et innover », Pascal Py, co-fondateur de VVNA.

« Vu que nous nous développons en plus, au niveau national avec l’ouverture de licences de marque, cette solution d’enchères interactives dégressives sera aussi un atout pour continuer de recruter nos licenciés et apporteurs d’affaires, et permettra à des acheteurs de toute la France de se porter acquéreurs également », Sébastien Cooper, associé en charge du développement national de VVNA

1ère vente : dimanche 25 juin

Le premier bien lancé par VVNA sur le système d’enchères interactives dégressives le sera ce dimanche 25 juin et l’opération sera renouvelée tous les mois Des candidats à l’achat par l’enchère dégressive se sont déjà manifestés. Une autre visite est prévue ce vendredi 23 juin à 13h30 à Besançon.