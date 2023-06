Au micro de Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Quentin Saint Guilhem, co-Fondateur & CEO chez Squarimo, la salle de vente immobilière 100% interactive, explique son concept d’enchères en ligne.

Quentin Saint Guilhem a souhaité fonder Squarimo, une proptech qui digitalise la transaction immobilière, pour deux raisons : les usages évoluent vers une expérience client à distance et la fixation du prix entre un vendeur et un acheteur, reste le moment clé de la vente. En effet, d’une estimation à l’autre, les prix diffèrent. Surestimé, le bien restera longtemps en stock… Et, fixé par un mandat de vente, un bien sort généralement en-dessous du prix ou au prix de celui-ci mais jamais au-dessus du prix de celui-ci. Les vendeurs peuvent avoir le sentiment de ne pas comprendre …

« C’est mon expérience métier qui m’a donné l’idée de lancer Squarimo, explique Quentin Saint Guilhem. Ce portail se positionne comme un tiers de confiance pour apporter de la transparence aux vendeurs et acheteurs sur les intentions d’achat et leur permettre de vendre et d’acheter au meilleur prix.»

Le vendeur choisit la meilleure stratégie de vente interactive

L’objectif de Squarimo ? Que le propriétaire vende au Juste Prix, soit potentiellement à un prix plus élevé que le prix du mandat. Sur le portail, il peut organiser la vente de son bien selon trois stratégies de vente interactives : à prix progressifs, dégressifs ou à prix libres. Et il a une visibilité sur l’ensemble des offres faites sur son bien.

À prix progressif : le vendeur fixe librement le prix de départ, la durée, et le palier. Le prix augmente par palier à chaque nouvelle proposition. Chaque enchérisseur peut déposer plusieurs offres. Il choisit la meilleure offre.

À prix dégressif : le vendeur fixe librement le prix de départ, la durée, et le palier. Le prix du bien baisse chaque minute. Le premier acquéreur qui valide le prix affiché remporte l’enchère. Il choisit la meilleure offre.

À prix libre : Le bien est affiché au prix du marché. Le vendeur voit toutes les offres d’achat sur son écran. Le prix proposé par les acquéreurs peut être supérieur ou inférieur au prix indicatif. Là encore, il choisit l’offre qu’il estime la meilleure.

« Avec Squarimo, le vendeur fait le choix de l’offre qui lui correspond le mieux. Les offres d’achat sont de bonne qualité et parfaitement renseignées », précise Quentin Saint Guilhem.

Quel intérêt pour les professionnels ?

Squarimo cible l’ensemble des biens sur le marché résidentiel ancien ou neuf mais s’adresse exclusivement aux professionnels, agents immobiliers, mandataires et promoteurs. C’est par leur biais et qu’acheteurs et vendeurs entrent en contact pour aller au bout d’une transaction.

Pour les agents immobiliers, c’est un service supplémentaire à proposer aux vendeurs. Et, dans un marché au ralenti, grippé, pour les promoteurs, c’est aussi un vrai plus pour éviter les ristournes traditionnelles : en lancement commerciaux, dès les premiers week-ends, les plus beaux lots partent trop souvent trop vite et pas assez cher. Quant aux queues de programme, elles souffrent d’importantes remises commerciales.