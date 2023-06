De gendarme à agent immobilier : La rigueur et la passion comme dénominateurs communs

Gendarme pendant 5 ans, Matthieu Heili devient ensuite décorateur d’intérieur et ouvre finalement sa propre agence ERA à Valdahon, à côté de Besançon. Retour sur son parcours …

Matthieu Heili, bisontin de 34 ans, a réalisé son rêve d’enfant en devenant gendarme. Cette expérience de 5 ans va lui forger une certaine rigueur et un esprit de cohésion avant qu’il ne saisisse l’opportunité de s’installer en Suisse pour assurer la sécurité de diverses personnalités. Ses qualités de dessinateur et son goût pour l’aménagement vont finalement le conduire à se reconvertir dans la décoration d’intérieur. Et ce sont ses clients qui finissent par le convaincre de devenir agent immobilier.

Fort d’un sens du contact concluant et déterminé à entreprendre, il saute le pas en ouvrant son agence ERA Immobilier à Valdahon, commune située à 30 km au sud-est de Besançon.

Matthieu Heili saute le pas grâce à la franchise

« Avant d’ouvrir ma propre agence immobilière, je recherchais un réseau de franchise qui apporte un réel accompagnement. Sur les réseaux sociaux, j’ai suivi les sessions animées par François Gagnon, le président ERA France et ERA Europe, et j’ai été séduit par les méthodes proposées. Par ailleurs, il existe un réel esprit d’équipe et d’entraide au sein du réseau. Autant d’atouts qui m’ont conforté dans mon projet », précise Matthieu Heili.

Le prix moyen au m² avoisine les 2 400 € à Valdahon

Composée de plus 5 700 habitants, Valdahon est située dans le Doubs, à 70 km de la frontière suisse. Grâce à sa position géographique stratégique, la ville attire de nombreux ménages.

Pour répondre à la croissance de sa population, la commune est en plein développement. Les biens les plus convoités sont principalement des maisons de plain-pied avec trois chambres. Le prix moyen au m² avoisine les 2 400 € et les délais de vente sont compris entre 3 et 4 mois.

L’agence ERA Valdahon recrute

Des recrutements sont prévus au sein de l’agence ERA Valdahon Immobilier. En complément de ses prestations d’achat-vente et de location-gestion, l’agence propose toute une panoplie de services : multi-expertise (estimation d’un bien par 4 méthodes différentes), plans d’actions marketing, etc.