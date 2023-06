Immobilier : L’Adresse adopte le scooter électrique ZEWAY pour ses agences à Paris et proche banlieue

Le réseau immobilier l’Adresse poursuit sa démarche RSE et signe un partenariat avec ZEWAY, solution de scooters électriques personnels rechargeables en 50 secondes à Paris et en proche banlieue.

L’objectif : adopter une conduite « eco-responsable », en proposant à ses agences de s’équiper en 2 roues électriques afin de réduire l’impact écologique de leurs nombreux déplacements de proximité, et offrir à ses clients un mois d’abonnement à ZEWAY afin de faciliter et verdir leurs trajets depuis leur nouveau domicile.

Une volonté de l’Adresse de réduire l’impact écologique des déplacements de ses commerciaux …

Entre les visites de biens, la prospection terrain et les signatures notaires, les agents immobiliers réalisent de nombreux déplacements. C’est en partant de ce constat et dans la continuité de sa démarche RSE, que le réseau l’Adresse a souhaité décarboner la flotte de ses agents commerciaux avec la solution ZEWAY, une solution de scooters électriques personnels rechargeables en 50 secondes dans ses stations d’échange de batteries.

« En cette période compliquée, nos agents immobiliers sont plus que jamais sur le terrain, en prospection et à la rencontre de leurs futurs clients. En Ile-de-France notamment, ils passent beaucoup de temps dans les transports en commun ou dans leur voiture. La solution ZEWAY répond à un double objectif de verdissement de leurs déplacements et de gain de temps, grâce au scooter en lui-même, mais aussi à la solution d’échange de batterie permettant une recharge en 50 secondes, tout en profitant du confort d’un scooter personnel ! » explique Brice Cardi, Président de l’Adresse.

Ainsi, dès le 1er juillet, les agences l’Adresse qui le souhaitent équiperont leurs commerciaux de scooters électriques ZEWAY, à la fois silencieux et performants, leur permettant de rouler sans contrainte de recharge, ni soucis d’autonomie tout en bénéficiant du stationnement gratuit à Paris.

« Offrir à nos commerciaux la possibilité de se déplacer en scooter électrique, un moyen de transport économique et écologique, est également une manière de les fidéliser, à un moment où le marché immobilier est plus compliqué. En outre, quelle meilleure vitrine pour notre réseau que de rouler sur un scooter électrique aux couleurs de l’Adresse et de permettre d’afficher notre engagement éco-responsable ! » complète Brice Cardi.

… mais aussi d’accompagner ses clients pour rendre leurs déplacements plus éco-responsables

Dans un contexte de prix toujours élevés à Paris et en Ile-de-France, il est parfois nécessaire, notamment lorsque l’on est primo-accédants, de faire des concessions sur le quartier ou de s’éloigner afin d’augmenter sa surface potentielle, avec à la clé, davantage de temps de transport. Bien conscient des contraintes de ses clients, et afin de les accompagner toujours davantage au travers de services et solutions concrètes, simples et compétitives, l’Adresse a décidé de leur offrir un mois d’abonnement à ZEWAY. Concrètement, pour tout bien acquis en Région Parisienne auprès d’une agence l’Adresse, tout mandat de vente confié à une agence ou toute estimation réalisée en agence, les clients bénéficieront d’un mois d’abonnement offert pour la location d’un scooter ZEWAY.

« Ce partenariat avec ZEWAY marque la volonté de l’Adresse d’accompagner ses collaborateurs comme ses clients encore plus loin dans leur mobilité urbaine avec une solution compétitive et propre, leur permettant de réaliser des économies sur leurs frais de carburant, et également de parking à Paris, au service de leur pouvoir d’achat et de leur qualité de vie » se réjouit Brice Cardi.

Déjà 1 300 personnes roulent dans Paris sur l’un des scooters ZEWAY à recharge instantanée

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la démarche RSE du réseau l’Adresse mais également leurs clients dans leurs déplacements urbains. Notre objectif, face aux enjeux environnementaux, est d’apporter une réponse simple et efficace pour tous les conducteurs à la recherche de solutions de mobilité propre, fluide et compétitive en s’affranchissant du principal frein à l’usage des véhicules électriques, celui de la recharge. Aujourd’hui, 1 300 clients roulent déjà dans Paris sur l’un de nos scooters à recharge instantanée, le cap des 200 000 swaps (échange de batterie) a été franchi dans notre réseau de stations d’échange. Présents également à Nice et bientôt à Bordeaux, nous espérons rapidement doubler notre nombre de clients grâce au partenariat avec l’Adresse », conclut Stéphanie Gosset, cofondatrice de ZEWAY.