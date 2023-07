Maison neuve : 5 équipements à privilégier quand on fait construire pour rafraîchir le logement

Alors que l’été 2023 s’annonce être encore une année historique en termes de fortes chaleurs et que tous les experts prévoient des épisodes caniculaires de plus en plus longs, il est essentiel de trouver des solutions pour rafraîchir son logement.

Dans le cas plus spécifique d’une maison individuelle neuve, des installations peuvent être pensées, dès le démarrage du projet, pour gagner de précieux degrés sur le thermomètre… Domexpo, spécialiste des villages de maisons d’exposition, livre 5 conseils pour des aménagements optimaux à mettre en place lorsqu’on fait construire sa maison.

2022 a été une année record en termes de température : elle a d’ailleurs été la plus chaude jamais enregistrée en France, avec une moyenne de 14,5 °C v/s 14,07 °C en 2020, qui détenait le record jusqu’à présent. L’été 2023 s’annonce déjà tout aussi chaud selon les principaux modèles météorologiques qui anticipent, pour l’heure, un été plus chaud que la normale sur la France.

Quels équipements privilégier lors de la construction ?

Fermer ses fenêtres et ses volets en pleine journée, aérer la nuit, limiter l’usage des appareils électriques… de nombreux petits gestes « classiques » sont à la portée de tous pour rafraîchir son logement pendant les grosses chaleurs. Pour les particuliers qui font le choix de faire construire leur maison, ils ont le privilège de pouvoir penser des installations et des aménagements dès le démarrage du projet.

Pensez aux pergolas ou aux auvents bioclimatiques

Choisir la bonne orientation et la bonne distribution des pièces pour éviter les surchauffes estivales dans les chambres ou dans les pièces à vivre. Il convient ainsi d’implanter les pièces à vivre côté sud, les chambres et le garage côté nord. Pour les façades exposées plein sud, l’idéal serait de prévoir des pergolas ou des auvents bioclimatiques au-dessus des menuiseries pour atténuer la chaleur.

Tenez compte de l’inertie des matériaux de construction

Prendre en compte l’inertie de la maison, soit sa capacité à emmagasiner puis à rendre la chaleur de manière diffuse : plus l’inertie de la maison est forte, plus celle-ci se réchauffera et se refroidira lentement. Il est donc conseillé de faire construire sa maison avec des matériaux lourds et compacts comme la brique ou des blocs de bétons. A l’inverse, le bois a une faible inertie et n’est donc pas recommandé en cas de forte chaleur.

Optez pour des vitrages adaptés

Réduire les apports solaires des fenêtres : la qualité, l’épaisseur et le type de gaz des vitrages sont essentiels pour faire baisser les apports solaires. Les vitrages de contrôle solaire transmettent 2 fois moins d’énergie solaire que des doubles vitrages traditionnels et réduisent le rayonnement des rayons ultra-violets.

Le froid peut venir du sol

Opter pour un plancher chauffant, qui, comme son nom ne l’indique pas, peut aussi rafraichir les pièces d’une maison et faire gagner 4 à 5°. Ce type d’installation, à privilégier sur des constructions neuves, fonctionne avec une pompe à chaleur air / eau et est à éviter sur de la moquette ou du parquet.

La domotique vous protège des rayons du soleil

Avoir recourt à la domotique : stores et volets peuvent s’ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction de la luminosité et de la température extérieure. Le particulier n’a donc plus à s’en soucier et peut être sûr que sa maison sera protégée des rayons du soleil, même en son absence par la mise en place d’une gestion crépusculaire des volets roulants.