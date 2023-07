Depuis ces 19 derniers mois, la France fait face à une inflation inédite (5,1% à fin mai) qui n’épargne aucun des secteurs essentiels que sont l’alimentation, l’énergie, le carburant et le logement. Une montée en puissance des prix qui pénalise fortement le pouvoir d’achat de nombreux Français.

Pautions, la proptech qui s’inspire du modèle assurantiel Suisse

« Le budget pour se loger est la première dépense des ménages, des familles, des jeunes actifs et des étudiants. Il était important pour nous d’aider les futurs locataires à limiter l’investissement du départ en dupliquant un modèle assuranciel Suisse utilisé avec succès par 7 agences immobilières sur 10 », explique Ariel NACCACHE, CEO de Pautions.

La précarité en France est une réalité qui concerne un nombre croissant de Français et notamment les étudiants qui souffrent d’un reste à vivre de plus en plus réduit. La Fage (Fédération des associations générales étudiantes) précisait dans une récente enquête que le logement des étudiants représentait 50% des frais courants mensuels et que le coût de la rentrée en 2022 avait augmenté de 3,21%. Un budget « exorbitant » selon la fédération.

« Nombreux sont ceux qui sollicitent les prêts à la consommation pour pallier leurs besoins de louer un bien et y vivre. Sur Pautions, on enregistre beaucoup de demandes de locataires non éligibles au Loca-pass qui a des avantages indiscutables mais qui ne permet pas à l’ensemble des profils de locataires de limiter l’effort financier au départ », ajoute Joachim SFEZ-CUCUMEL, co-fondateur de la startup.

L’Assurance Zéro Dépôt : tous gagnants !

Pautions propose aux futurs locataires qu’ils soient étudiants, jeunes actifs, jeunes ménages ou même séniors de souscrire à l’assurance Zéro Dépôt en remplacement du dépôt de garantie dont le montant ne peut dépasser 1 mois de loyer hors charge. Une alternative qui fait sens face à la conjoncture actuelle et qui se révèle être séduisante pour les propriétaires bailleurs.

« Cette opportunité permet de limiter significativement les frais demandés en début de location et de consacrer l’économie à d’autres besoins comme le déménagement, l’embellissement du bien et même celui de s’alimenter », précise le co-fondateur de Pautions.

Combien ça coûte ? Sur l’accord du propriétaire, le dépôt de garantie est remplacé par l’assurance « Zéro Dépôt » de Pautions équivalente à 0,9% du loyer soit 4.5€/mois sur toute la durée de la location du bien.

Pautions, une assurance gratuite pour le propriétaire et le gestionnaire

Si l’avantage de l’assurance Zéro Dépôt sert la cause des locataires elle renforce avant tout la protection des propriétaires bailleurs. En cas de sinistre constaté et avéré dans le logement loué ou de procédure engagée (honoraires d’avocat, d’huissier) contre le locataire, Pautions accompagnera le propriétaire dans les démarches de sortie du locataire et les frais relatifs en contribuant à une aide équivalente jusqu’à deux mois de dépôt de garantie.

« Gratuite pour le propriétaire et le gestionnaire, l’assurance Zéro Dépôt est entièrement à la charge du locataire. En cas de dégradation immobilière, PAUTIONS sera aux côtés des bailleurs et des intermédiaires en indemnisant jusqu’à deux mois de loyer. A date, 300 agences immobilières ont déjà eu l’accord des propriétaires et 4 000 futurs locataires se sont déjà inscrits via notre plateforme », ajoute Joachim SFEZ- CUCUMEL, co-fondateur.

L’assurance Zéro Dépôt compatible avec une garantie loyer impayée

L’assurance Zéro Dépôt, si le propriétaire bailleur l’accorde en direct à son futur locataire ou par l’intermédiaire de l’agence qui administre son bien, est compatible avec une Garantie Loyer Impayée (GLI).

« Complémentaire à d’autres disposi0fs de protection, l’assurance PAUTIONS est un élément supplémentaire à la défense des intérêts des bailleurs et un gage de sérénité en fin de période loca0ve. L’opportunité aussi de louer plus vite dans les zones non tendues » conclut Ariel NACCACHE, le CEO.