Immobilier locatif : « Nous proposons désormais une assurance GLI Garantie Totale », Fabrice Houlé, Zelok

On parle assurance loyers impayés avec Fabrice Houlé, fondateur de la plateforme Zelok, dans Mon Podcast Immo.

En deux mots pouvez-vous nous rappeler les chiffres de Zelok ? Où en est le développement ?

Fabrice Houlé : Zelok a bien grandi depuis 2019, nous sommes aujourd’hui 15 salariés dont des développeurs, des équipes commerciales, marketing, communication et la partie direction. Zelok aujourd’hui c’est plus de 600 agents immobiliers abonnés, ce qui représente un compte candidat locataire créé en France toutes les 3 minutes. Nous nous positionnons en tant qu’outil permettant d’améliorer le quotidien des agents immobiliers et de leurs clients. Nous nous chargeons des missions backoffice pour que les agents puissent se concentrer sur le cœur du métier pour générer du chiffre d’affaires.

Aujourd’hui les agents immobiliers peuvent bénéficier d’un nouveau produit conçu pour eux : une garantie loyers impayés totale

Fabrice Houlé : Exactement, j’ai étudié pendant plus d’un an avec des partenaires, des consultants et des juristes, un ensemble du parcours de la partie locative impayée. Objectif : couvrir le risque pour les propriétaires et garantir, en élevant le service par un agent immobilier, le paiement du loyer à date fixe chaque mois. C’est une offre de service qui est incontournable pour rassurer les propriétaires, d’autant plus en période imprévisible que nous vivons aujourd’hui (évolution de la situation économique et sociale). L’idée m’est venue lors de ma rencontre avec Michael Nogal en janvier 2019 avant l’écriture du rapport Nogal. L’idée n’est pas de répondre à ce que la loi n’a pas encore dictée mais de se positionner comme étant un facilitateur de prise de parts de marché pour l’agent immobilier.

La garantie Zelok permet aux propriétaires bailleurs d’être rassurés en cas d’impayés

Fabrice Houlé : Nos équipes reçoivent les dossiers de candidats locataires, c’est à ce moment-là que se décide la prise de garantie. Cela faisait sens pour Zelok de pouvoir proposer d’autres services. Nous avons négocié avec un assureur la possibilité de proposer un niveau de service très élevé avec une garantie totale pour rassurer les propriétaires et leur éviter d’être indemnisés trop tard, pour pouvoir libérer l’agent immobilier de la gestion du pré-contentieux. Les pré-contentieux sont pris en charge par Zelok, le propriétaire doit simplement se rendre sur son espace digital Zelok, déclarer le sinistre et en 24h ouvré il reçoit la somme. Le locataire défaillant pourra recouvrir son paiement en ligne sur son propre espace.

Suppression des délais de carence, premier impayé… Comment s’active la « Garantie Totale » ?

Fabrice Houlé : Nous avons étudié ce qui se passait sur place, en tant qu’administrateur de biens nous connaissons le sujet. Nous nous sommes entretenus avec des acteurs du domaine de l’assurance et aujourd’hui peu de personnes proposent une offre similaire. La garantie totale fonctionne comment ? Premièrement, le candidat locataire est agréé en moins de 2h ouvrées sur la plateforme. À partir du moment ou Zlok a agréé le candidat, l’agent immobilier peut proposer à son propriétaire un document lui certifiant le paiement du loyer chaque mois à date fixe et ça dès le premier euro.

Pour la plupart des contrats d’assurance il faut 2 mois d’impayés pour pouvoir déclarer le sinistre alors que chez Zelok, si le locataire n’a pas payé 20% de son loyer sur un loyer de 1000 €, nous indemnisons l’agent immobilier de la somme manquante pour que le propriétaire touche ses 200 €. Concernant les carences, les délais et la durée du sinistre, il ne suffit pas d’indemniser le premier mois et de s’arrêter, il faut aller au-delà puisqu’en France un impayé peut durer jusqu’à 30 mois. Notre promesse de valeur, c’est une suppression des carences puisque nous sommes en franchise zéro avec la garantie totale. Nous indemnisons dès le premier euro et notre plafond d’impayé s’élève à 90 000€ afin de couvrir des loyers de plus de 3000€ par mois.

Zelok s’occupe du centre de gestion avec des juristes, des agents de recouvrement, qui permettent de maîtriser la sinistralité car le processus de recouvrement est automatisé. Nous avons enregistré plus de 1600 tickets d’impayés en 2020 pour tester la solution.

Le pourcentage de recouvrement du premier mois grâce au parcours digital de recouvrement représente 87% des sommes recouvertes par un paiement en ligne, alors qu’aujourd’hui un agent immobilier donne son RIB ou attend que le locataire lui donne son chèque.

Combien ça coûte ?



Fabrice Houlé : À partir du moment où l’on est assuré chez Zelok, la solution est gratuite. Nous proposons une assurance et un niveau de garantie, le bailleur paye les 2,5% qui représentent le prix de l’assurance qui le couvre sur les loyers impayés jusqu’à 90 000€ et les charges d’impayés, la détérioration immobilière jusqu’à 10 000€ mais également la protection juridique (procédures avec l’avocat à hauteur de 8 millions d’euros). Nous avons étudié différents cas de figure qui permettent de répondre au plus haut niveau de garantie.

Les propriétaires bailleurs sont déchargés du stress de l’impayé et peuvent suivre nos actions concernant le ticket sur la plateforme en ligne.

Sur 1600 dossiers, aujourd’hui nous sommes à moins d’1% de dossier qui continuent à être en sinistre. Ces dossiers sont pris en charge à 100% par l’assureur.

Comment faire bénéficier ses clients de l’assurance garantie totale loyers impayés ?

Fabrice Houlé : Un agent immobilier aujourd’hui peut directement se rendre sur la page principale Zelok.fr, et s’inscrire en ligne grâce à sa carte professionnelle. Le compte sera agréé dans la journée (moins de 2h ouvrées) et il va lui permettre de nous adresser les dossiers des candidats locataires et de les piloter dans la plateforme. Le traitement de ses mails, la vérification des faux documents, la rédaction du bail par Zelok lui fera gagner beaucoup de temps. Et à partir de ce moment-là, il peut choisir de proposer la garantie totale.

Nous lui conseillons de le faire car cela offre une garantie de paiement de ses honoraires (en gestion locative, l’agent immobilier perçoit ses honoraires une fois le loyer payé) mais aussi un gage de tranquillité et de disponibilité.