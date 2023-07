Présent depuis le lancement de la plateforme en septembre 2017, aux côtés du fondateur Giorgio Tinacci, Francesco Maria Fama aura pour objectif de poursuivre l’expansion et le développement de Casavo en France : « Dès le premier jour, j’ai été aux côtés de Giorgio dans la création de la plateforme afin d’imaginer une nouvelle conception de l’immobilier. J’ai toujours le même enthousiasme qu’au début, et je suis ravi de poursuivre cette aventure avec nos clients et partenaires », souligne Francesco.

Diplômé en finances à l’Université Bocconi de Milan, Francesco Maria Fama effectue ensuite une partie de ses études à la Singapore Management University et démarre son expérience professionnelle à Londres en tant qu’analyste chez Credit Suisse et Goldman Sachs.

En 2020, il devient directeur des opérations chez Casavo en Italie, jusqu’à sa nouvelle nomination aujourd’hui en France.

Un changement s’impose

Dans un marché immobilier incertain, il est de plus en plus difficile pour les Français de vendre et d’acheter un bien. Incertitude liée à la conjoncture économique, hausse des taux d’intérêts ou nouvelles réglementations… Les vendeurs sont sous pression. De ce fait, les délais de vente s’allongent et vendre un bien immobilier au meilleur prix devient un défi de taille.

C’est pourquoi, en tant que nouveau Directeur Général France, Francesco Maria Fama aura à coeur de valoriser le modèle inédit de Casavo, simplifiant les transactions immobilières entre particuliers : « Notre premier engagement est de trouver, pour un vendeur, un acheteur au bon prix, et de conclure la vente dans les meilleurs délais et en toute transparence », affirme-t-il.

Si depuis 2022 la plateforme accompagne, en France, environ 1 000 clients dans la réalisation de leurs projets de vie, l’ambition d’ici 2024 sera de doubler l’activité de Casavo et de mettre en place une stratégie d’acquisition permettant de s’imposer comme un acteur clé innovant.

Pour réussir, Francesco Maria Fama s’appuiera sur l’expertise interne, le réseau de conseillers immobiliers, le service inédit de Vente Garantie et l’innovation technologique continue.

« Notre vision à long terme est de créer la plateforme immobilière nouvelle génération, au sein de laquelle l’offre et la demande se rencontrent, et où les particuliers ont accès à tous les services qui leurs facilitent la vie lorsqu’ils décident de vendre ou d’acheter un logement », déclare le nouveau Directeur Général France.