Francesco Maria Fama, directeur général de Casavo France, est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il détaille le concept de Casavo.

La proptech italienne implantée en France et en Espagne a racheté il y a quelques mois la néo-agence immobilière Proprioo pour mieux se développer dans l’Hexagone. Alors Casavo, c’est quoi ?

« Casavo est une plateforme immobilière qui garantit aux clients acheteurs ou vendeurs d’acheter ou de vendre au bon prix, dans les meilleurs délais et en toute transparence, explique Francesco Maria Fama. Nous sommes pour l’instant présents sur Paris. L’avantage de Casavo? Grâce à la technologie et notre force de vente, nous sommes capables de vendre plus vite, au meilleur prix. En France, notre agence immobilière en ligne s’appuie sur le réseau de mandataires de Proprioo pour donner ce meilleur service aux clients.»

Les prix ont baissé de 2 à 3 % jusqu’à 10 %

Chez Casavo, le client a accès à toutes les informations prix et marché sur la plateforme. Un atout en cette période correction du marché pour faire comprendre aux vendeurs que les prix baissent. Pour Francesco Maria Fama, ce rééquilibrage du marché était attendu car des taux à 0,9% pour des prêts à 30 ans ne sont pas rentables pour les banques.

« Nous donnons beaucoup d’informations aux clients vendeurs pour leur faire comprendre que les prix ne sont plus au niveau auquel le marché les avait habitués il y a 1 ou 2 ans, reprend Francesco Maria Fama. C’est un parcours que nous faisons ensemble. De nombreux clients vivent encore dans l’illusion des prix élevés des mois derniers. Pour l’instant, à Paris, en fonction des secteurs, les prix en baissé de 2 à 3 % jusqu’à 10 % L’impact de la correction du marché a été plus élevé en France qu’en Italie et en Espagne. »

La vente garantie : le mandat pour sécuriser les vendeurs/acheteurs

Pour Casavo, la France est un marché important et l’entreprise italienne vise les 2 000 transactions dans l’Hexagone. Pour cela, elle a une carte maîtresse en cette période de baisse des prix : l’offre de vente garantie. Un mandat pour pour défendre les clients qui vendent avant d’acheter. Comment ça marche ? Si la transaction n’est pas conclue dans les 5 mois, sur la base d’un prix fixé à l’avance, la plateforme s’engage à racheter le bien au vendeur moyennant une commission plus élevée : le prix de la sécurité.

