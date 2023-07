Crédit immobilier : Pour financer un projet immobilier, il faut savoir activer les bons leviers

Dans le contexte actuel, le recours à un courtier en crédit immobilier est conseillé… Son rôle n’est plus tout à fait le même : il ne s’agit plus que de négocier les taux mais bien de proposer un accompagnement et une expertise adaptés aux nouvelles configurations de marché.

L’accès au crédit s’est durci et de plus en plus de projets sont refusés. Pourtant, pour un grand nombre d’entre eux, un accord pourrait être obtenu, à condition de connaître et maîtriser parfaitement les exigences spécifiques des différentes banques, les leviers activables en fonction de chaque projet, etc. Pour cela, l’expertise d’un courtier expert en crédit immobilier est fortement conseillée…

Alors, pourquoi solliciter un courtier expert en crédit immobilier en 2023 ? Pour négocier les taux ? Proposer un accompagnement et une expertise adaptés à la nouvelle configuration du marché ? Le point avec Arnaud Guilleux, cofondateur de Monemprunt.com, qui répond à 3 questions.

Mysweet’immo : Financer son projet immobilier est-il encore possible ?

Arnaud Guilleux : Depuis un an, l’inflation a largement augmenté et les taux de crédits continuent leur progression et sont en hausse depuis plusieurs mois. Il n’est donc pas toujours simple pour les particuliers d’obtenir un crédit immobilier.

Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été mises en place pour faciliter l’accès au crédit. Le taux d’usure par exemple, fixé par la Banque de France et qui a vocation à protéger les emprunteurs du surendettement, a récemment été relevé, permettant de débloquer certaines situations. Cette mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2023, en mensuel. En avril dernier, le ministre de l’Économie a également lancé des travaux permettant d’assouplir les conditions d’octroi des crédits immobiliers. Néanmoins, ces mesures livrées en juin dernier, ne suffisent pas, pour beaucoup, à concrétiser leur projet de vie. Malgré tout, dans ce contexte tendu, trouver aujourd’hui un financement pour son projet immobilier reste possible dans un grand nombre de cas, à condition d’activer les bons leviers.

Ce qu’il faut savoir : Le sondage Opinion System réalisé pour le marché IOBSP inter associations en 2022, révèle que le premier motif de refus de la part des banques (35,86%) est le taux d’usure. Les normes du HCSF ont quant à elles bloqué les dossiers dans 31,03% des cas. Le manque d’apport ou les durcissements des critères bancaires interviennent dans moins de 6% des refus.

Mysweet’immo : En quoi le courtier expert en crédit immobilier est un allier de taille, a fortiori aujourd’hui ?

Arnaud Guilleux : Pour mener à un bien un projet d’achat immobilier aujourd’hui, le recours à un courtier en crédit immobilier est vivement conseillé : sans courtier, la recherche d’un prêt immobilier prend beaucoup de temps et d’énergie, sans garantie de succès. Chaque jour, de bons dossiers sont en effet refusés en raison d’un mauvais ciblage des banques ou d’un projet insuffisamment préparé. Le tout est de trouver un courtier expert qui envisage et pratique le courtage autrement, en cohérence avec le contexte économique et immobilier actuel, à l’image de Monemprunt.com.

Comprenons-nous : nous ne sommes pas là uniquement pour négocier un taux auprès d’une banque. La mission du courtier associe un large panel de partenaires au sein des banques, dont nous connaissons parfaitement les conditions d’octroi établies dans les différents établissements, mais aussi les moments les plus opportuns pour les solliciter, à un accompagnement global, tout au long du projet, pour monter un dossier complet et solide, parfaitement adapté aux exigences de la banque à laquelle il est présenté.

Le courtier assure la négociation dans les meilleures conditions, activant les bons leviers en fonction du dossier et de la banque sollicitée : taux d’intérêt, frais de dossiers, assurance emprunteur, frais de remboursement anticipés, contreparties… Et il a la capacité de proposer des alternatives pertinentes au projet initial quand celui-ci ne peut aboutir.

Bon à savoir : Monemprunt.com a développé un outil reliant l’intelligence artificielle et les critères bancaires, avec un algorithme innovant permettant d’identifier et préciser en moins de 5 minutes, le potentiel de financement d’un projet immobilier, des possibilités de crédits associés et les partenaires bancaires susceptibles d’accorder ces emprunts.

Mysweet’immo : Courtier en crédit immobilier, pour qui, pourquoi et quand ?

Arnaud Guilleux : Primo-accédant, achat pour une résidence principale ou secondaire, investisseur locatif ou acquisition en SCPI1…, l’aide d’un courtier expert en crédit immobilier est utile à tous les types de profils (CDI, fonctionnaires, micro-entrepreneurs, professions libérales…) et de projets. Je rappelle à tout le monde qu’il est indispensable de contacter son courtier expert, et lui seul, avant sa propre banque, afin de mieux préparer le montage du dossier. De nombreux candidats à l’achat commettent en effet l’erreur de se tourner vers un courtier après avoir essuyé un refus de leur banque ou tout simplement car les conditions de taux et/ou d’assurance sont mauvaises. Certains d’entre eux considèrent en effet qu’un courtier ne saura pas défendre ses intérêts, alors que c’est tout l’inverse. : nous devenons les partenaires du particulier, dès lors qu’il accepte de nous faire confiance, et nous mettrons tous les moyens en œuvre pour faire passer son dossier.

A retenir : Fin décembre 2022, Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a rappelé à l’ordre les banques en soulignant qu’il était illégal d’évincer les courtiers en crédit et que cette pratique expose à « de lourdes sanctions ».