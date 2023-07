Dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2026 présenté en novembre dernier et du projet de valorisation de son parc immobilier en France, Carrefour s’associe à Nexity pour réaliser des opérations de mixité urbaine. 76 sites répartis sur l’ensemble du territoire français sont concernés.

Ces projets de transformation touchent l’ensemble des formats des magasins Carrefour (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité) et répondent aux évoluons sociétales actuelles, en soutenant trois ambitions principales :

poursuivre l’intégration des centres Carrefour dans des quartiers repensés en étroite concertation avec les élus et les collectivités locales ;

développer des projets adaptés à leur environnement en intégrant une mixité d’usages sur des fonciers déjà artificialisés ;

accompagner la transition urbaine écologique en créant de nouveaux espaces verts et en favorisant les mobilités douces de proximité.

Développer des programmes mixtes à haute performance environnementale

Ce partenariat de long terme permettrra à Carrefour et Nexity de développer des programmes mixtes à haute performance environnementale, accueillant des logements, des résidences de services, des commerces, bureaux ou des hôtels.

40 sites, situés en cœur de ville, seront complètement réhabilités, avec la réintégration d’une surface commerciale alimentaire.

Les 36 autres sites, à l’entrée de villes ou de zones commerciales, concernent des espaces de parkings existants, qui seront réalloués à des projets urbains.

Les 76 sites représentent environ 800 000 m2 et leur développement devrait permettre la création de 12 000 logements, 120 000 m2 de commerces, dont la reconstruction de certains magasins, 10 000 m² de bureaux et activités et 17 000 m² d’hôtellerie.

Le véhicule de portage foncier, dont la création est prévue au plus tard pour le premier trimestre 2024, sera détenu à 80% par Carrefour et à 20% par Nexity.

Enrichir et dynamiser le tissu urbain autour des zones commerciales

« Grâce à ce programme ambitieux de rénovation urbaine, nous allons tirer toute la valeur de notre parc immobilier et de nos actifs, pour recréer un tissu urbain plus riche et plus dynamique autour de nos zones commerciales, se réjouit Alexandre Bompard, Président-Directeur général de Carrefour. Le partenariat avec Nexity nous permet de bénéficier de l’expertise d’un groupe leader dans le secteur et dans le développement de la mixité urbaine. C’est aussi un projet au cœur de notre engagement pour la transition écologique, en permettant d’utiliser au mieux notre empreinte et de limiter l’artificialisation des sols. »

Régénération urbaine et lutte contre l’étalement urbain

« Je me félicite de ce partenariat de long terme noué avec Carrefour, parfaitement aligné avec nos plans stratégiques 2026 réciproques, déclare de son coté Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale de Nexity. C’est pour Nexity l’occasion de mettre en œuvre une approche transformante et exemplaire de régénération urbaine, et de répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain et de transition énergétique. C’est également pour Nexity le moyen d’atteindre une très haute performance environnementale (seuils 2028 ou 2031 de la RE2020), et nous pouvons compter sur notre avance en termes d’industrialisation des procédés constructifs permettant de raccourcir les temps de chantiers et d’en réduire les nuisances. Enfin, c’est pour Nexity le moyen de continuer à proposer à nos concitoyens toutes typologies de logements dans les parcours résidentiels que nous constituons. »