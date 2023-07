Immobilier : Le contexte de marché baissier profite aux acheteurs et aux femmes !

Dans un contexte inflationniste et de hausse des taux d’intérêt, le nombre de transactions a chuté de 15% selon la FNAIM depuis début janvier.

Alors, en pleine crise de l’immobilier et dans un contexte de marché baissier, qui sont les acheteurs et les vendeurs d’aujourd’hui ? Hosman décrypte leurs profils pour mieux comprendre leurs comportements d’achats. Et révèle une belle surprise !

Les vendeurs essentiellement liées à des évolutions de situation de vie

En temps de crise, les raisons de vendre sont essentiellement liées à des évolutions de situation de vie qui rendent les changements de logements nécessaires. Au deuxième semestre 2023, on observe que la proportion de personnes divorcées parmi les vendeurs a augmenté de 7%, et de personnes veuves de 18%. Les ventes pour des projets de couple prennent aussi plus de poids et augmentent de 10%.

A l’inverse, les ménages plus installés (pacsés ou mariés) sont moins vendeurs que l’année dernière à la même époque (-4%). Au même titre, les personnes qui vendaient leur bien pour s’agrandir l’année dernière ont diminué de 9% au deuxième semestre 2023. Les raisons dites de “confort” sont mises en pause.

Les petites surfaces sont plus rares à la vente

Toutes villes confondues, les petites surfaces sont plus rares à la vente. Entre janvier et juillet 2023, on observe une hausse de 8% des biens de plus de 100 m², alors que les biens à vendre entre 36 m² et 50 m² ont diminué de 5%.

Les primo accédants et les personnes seules les plus pénalisés

Du côté des acheteurs, les primo accédants et les personnes seules sont les plus impactés par la baisse du pouvoir d’achat immobilier : la proportion de célibataires qui achètent a diminué de 6%, et celle des primo accédants de 2%. A l’inverse, la proportion des investisseurs locatifs a elle augmenté de 10%.

Le temps en faveur des acheteurs et des femmes

Dans ce contexte de marché baissier, le stock de biens augmente et offre donc plus de choix aux acheteurs. Ils sont moins nombreux à mettre du temps (plus de 6 mois) à trouver, en diminution de 6,5%, et plus nombreux (+2%) à trouver en un temps record (moins d’un mois)!

Question de contexte ou pas, côté vendeurs comme acheteurs, les femmes sont plus nombreuses (+6%) !