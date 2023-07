Nomination : Julien Langlade remplace Olivier Lendrevie à la Présidence de Cafpi

Suite à l’annonce du départ d’Olivier Lendrevie pour des raisons personnelles, Cafpi, courtier en crédits, annonce la nomination de Julien Langlade, jusqu’à présent Directeur général, au poste de Président en remplacement d’Olivier Lendrevie.

Caroline Arnould, jusqu’ici Directrice du développement, devient Directrice générale. Ils étaient arrivés tous les deux au Comité exécutif de Cafpi en septembre 2021.

Accélérer le développement du réseau

Julien Langlade, 41 ans, est diplômé de Paris Dauphine et précédemment Associé EY France. Caroline Arnould, 52 ans, était précédemment cadre dirigeante pendant 15 ans dans le groupe Crédit Agricole (LCL, Crédit Agricole Titres). Elle est également Présidente de l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits (APIC).

« Nous tenons à remercier Olivier qui a su initier la transformation et la nouvelle dynamique de Cafpi. Nous lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de ses nouveaux projets », indique Julien Langlade et ajoute : « Forts des premiers chantiers engagés depuis près de deux ans, nous allons poursuivre et accélérer notre développement en nous appuyant sur ce qui fait la valeur de Cafpi, son réseau de mandataires unique en France. Nous disposons d’une équipe solidement installée et expérimentée en qui nous avons toute confiance. Toutes les conditions sont réunies pour continuer à faire rayonner Cafpi en tant que leader dans le domaine du courtage ».