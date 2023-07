Immobilier : Le prix d’un appartement avec terrasse a augmenté presque dans toutes les stations balnéaires d’Europe du Sud

CASAFARI a mis a contribution sa base de données, représentant plus de 310 millions d’annonces provenant de 30 000 sources (sites agences et portails) et couvrant toutes les classes d’actifs en France, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne et aussi Monaco, afin de livrer son analyse des prix de l’immobilier dans les stations balnéaires d’Europe du Sud.

Cette dernière met en lumière les prix immobiliers des appartements de 2 à 3 chambres, avec terrasse, dans différentes stations balnéaires de France, d’Espagne, du Portugal et d’Italie. Ces données ont été récoltées entre juin 2020 et juin 2023.

Une augmentation globale du prix de vente affiché

Dans les stations balnéaires, la présence d’un extérieur est un atout majeur. Pour preuve, sur les 16 villes étudiées par CASAFARI, 12 ont vu le prix au m², des appartements de 2 à 3 chambres avec terrasse, augmenté depuis juin 2020.

Les plus grosses hausses sont observées au Portugal, avec +29,53% à Albufeira (3 273 €/m²), +29,72% à Cascais (6 962 €/m²), +32,29% à Lagos (3 417 €/m²) et +36,38% à Vila Nova de Milfontes (2 342 €/m²).

« Le développement du pays ces dernières années aussi bien sur le plan économique que touristique a attiré de nombreux investisseurs, entraînant une hausse soutenue des prix dans les stations balnéaires du pays », explique Maxime Hueber, vice-président de CASAFARI.

La hausse du prix immobilier à Saint-Malo pour ce type de bien est également très importante sur ces 3 dernières années, avec +33,65% (5 876 €/m²).

Des prix en baisse à Cagliari, Palerme et Trieste

Parmi les 4 villes où une baisse du prix immobilier est observée, 3 sont en Italie, avec -2,12% (2 430 €/m²) à Cagliari, -9,31% (1 357 €/m²) à Palerme et -14,15% à Trieste (2 251 €/m²). C’est également dans ces 3 villes que l’on retrouve les prix les moins élevés, pour ces appartements avec terrasse.

Biarritz (9 131 €/m²), Cascais (6 962 €/m²), Nice (6 228 €/m²) et Saint-Malo (5 876 €/m²) sont les villes analysées où le prix est le plus élevé. C’est également dans ces villes que la surface moyenne achetée sur la période juin 2022 à juin 2023 est la plus faible, avec 84,4 m² à Ajaccio, 80,9 m² à Biarritz et Nice et 74,3 m² à Saint-Malo.

A noter que dans la plupart des villes analysées l’évolution du prix de vente moyen des biens affichés en vente est plus faible que l’évolution du prix au mètre carré. Cela prouve que la superficie des biens diminue dans un marché dynamique, où le budget alloué n’arrive pas à suivre l’inflation des prix. Dans les stations balnéaires portugaises, on observe l’effet inverse, avec un prix de vente moyen qui explose.