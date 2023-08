Immobilier : Offrez-vous un séjour dans les murs des anciennes cuisines du cardinal de Richelieu

Découvrir les personnages historiques de l’Histoire de France à l’occasion de son séjour touristique à Paris, c’est ce que propose Archides avec la suite luxueuse « du Palais », située Place de Valois, dans le 1er arrondissement.

Entre charme d’antan, pierre d’époque et modernité, le groupe hôtelier offre aux voyageurs la possibilité de vivre, le temps d’une visite dans la capitale, entre les murs qui abritaient au XVIIe siècle les dépendances du Palais-Royal et notamment les cuisines.

Une suite au charme d’antan, située dans un immeuble classé Monument Historique

Connue auparavant sous le nom de Place du Palais-Royal, la Place de Valois se situe entre le majestueux Palais du Louvre et le somptueux Palais-Royal, à deux pas des grandes arcades de la rue de Rivoli et de la place Vendôme, entourée de bijouteries parmi les plus réputées du monde. Bref, un condensé de luxe !

La suite « du Palais », située au 1 bis Place de Valois, est nichée dans un immeuble construit en 1639 par le cardinal Richelieu, principal ministre de Louis XIII. Le monument est classé Monument Historique, dans sa totalité.

Magnifique écrin d’élégance, la suite a conservé son charme d’antan notamment dans la pièce à vivre, avec sa pierre apparente taillée pour former d’élégants arcs. Depuis sa majestueuse verrière, héritage de la période où elle abritait un garage Renault, elle offre une superbe vue sur la façade du salon de réception du ministère de la Culture au sein du Palais-Royal.

Rénovée dans la tradition des palaces parisiens, cette suite propose des pièces lumineuses et pleines de charme. Au total, deux salons, quatre salles de bains, une splendide salle à manger et cinq chambres permettant un séjour familial ou entre amis, à la découverte des trésors de Paris.

Salon de la Suite du Palais © Archides

Une nouvelle transformation pour cette surface aux mille et une vies

A l’origine de la construction de l’immeuble historique du 1 bis place de Valois, au XVIIe siècle, le premier étage est destiné, tout comme une partie du reste de l’immeuble, à accueillir les cuisines du Palais Royal. La suite restera longtemps une dépendance du palais.

Dans les années 1930, un garage Renault prend ses quartiers à cette adresse convoitée et centrale. Les propriétaires feront alors certains travaux comme la verrière, style industriel, donnant sur la rue de Valois, qui a été conservée depuis et offre à la suite du « Palais » une touche moderne dans le salon marqué par la pierre de façade blanche de l’époque Louis XIII.

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la surface du premier étage sera transformée en bureaux pour devenir ensuite, au début des années 2000, un cabinet dentaire. En 2019, Archides signe une prise à bail auprès des propriétaires afin d’offrir une suite hôtelière de standing, rappelant grâce aux détails des dorures et de la décoration les fastes du XVIIe siècle.

Chambre de la Suite du Palais © Archides

Un emplacement au cœur de la capitale et à deux pas de monuments emblématiques

En plein cœur de la capitale, ce quartier respire encore l’agitation de la cour, avec, à deux pas de la suite « du Palais », les splendides jardins du Palais Royal et les colonnes de Buren, un espace ludique et graphique. Côté culture et divertissement, les voyageurs apprécieront la proximité de la Comédie-Française, tout en profitant avant ou après d’une belle table. Les plus curieux pourront prolonger la balade parisienne en empruntant le pittoresque Pont des Arts ou le Pont Neuf, direction la rive gauche, son quartier latin, ses adresses incontournables aux accents romantiques et littéraires.

Victime de son succès et de sa vue imprenable sur la Place de Valois, la suite « du Palais » a d’ailleurs été utilisée par les équipes de la série « Emily in Paris« , qui ont tourné plusieurs de leurs plans séquence et raccord depuis le petit salon.