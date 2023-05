Immobilier : Vivre et dormir à Paris avec Victor Hugo, Aragon ou F.S. Fitzgerald

Et si vous vous vous laissiez tenter par l’expérience de vivre et dormir, le temps de quelques nuits, dans des appartements-hôtels de luxe, abrités dans des adresses iconiques de la « Ville Lumière » ?

Vous voulez découvrir Paris ? Toucher du doigt ce petit zeste d’élégance indéfinissable qui fait depuis des siècles le charme de la capitale ?

Offrez-vous un séjour différent, à l’image de Midnight in Paris, où le voyageur partage les lieux historiques, comme les anciennes imprimeries de Victor Hugo, rue Thérèse, à défaut de côtoyer les artistes dans ce songe éveillé.

Du Palais royal à l’Ile Saint-Louis

Nouveau concept de suites hôtelières, Archides, propose une expériencielle et immersive dans des lieux d’exception : les anciennes imprimeries de Victor Hugo, au cœur du Palais Royal, l’appartement de Francis Scott Fitzgerald, rue de Tilsitt, la suite du Palais, au 1 bis, rue de Valois, ou encore la suite Aragon, sur l’Ile Saint-Louis, théâtre des aventures d’Aurélien, pour les passionnés de littérature…

Au total, ce sont plus de 100 suites au style versaillais essaimées dans les plus beaux quartiers de Paris avec des adresses de prestige, pour des séjours inoubliables.

Suite Verte 10 rue Saint-Antoine 75004

Place à l’accueil sur mesure des suites respirant l’Histoire

Installées dans des bâtiments classés aux Monuments Historiques, à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ou sous protection patrimoniale de la Ville de Paris, les suites Archides constituent une nouvelle proposition d’hospitalité : après l’élégance singulière et l’expérience personnalisée des boutique-hôtels, place à l’accueil sur mesure des suites respirant l’Histoire.

Enchâssées dans des écrins splendides (les immeubles les plus anciens, les plus beaux et les plus emblématiques du Paris éternel) et arborant des décors en résonance avec leur histoire et leur environnement, les suites Archides offrent des prestations à la hauteur des plus beaux palaces de la capitale.

Suite Etienne 24 rue du 4 septembre 75002

Les suites à la décoration assumée, made in Archides : prestations 5 étoiles, charme infini

Ce sont des adresses de prestige, ouvertes aux initiés, que l’on réserve via les plateformes de réservation habituelles… avant de s’y habituer immédiatement, et de ne plus pouvoir s’en passer ! Accueil personnalisé par les équipes d’Archides, attentives en permanence à vos besoins et à vos attentes, séjour au calme, à l’abri des regards et au cœur de la vie parisienne : les suites d’exception offrent une nouvelle expérience de l’accueil hôtelier haut-de-gamme, dans lequel le terme d’hospitalité reprend tout son sens.

Chaque lieu est unique, et abrité dans des immeubles historiques : la décoration, conçue par des architectes d’intérieur professionnels, prolonge et enrichit l’histoire de la suite, pour offrir une expérience inoubliable, dans un cadre d’exception : s’endormir dans un lit à baldaquin digne des plus grands souverains avenue Victoria, ou encore dîner aux chandelles sous une reproduction de la coupole de l’Opéra Garnier, peinte par Chagall dans la Suite Maria, avenue de l’Opéra.

Suite Philippine 110 rue Réaumur 75002

Source : Archides