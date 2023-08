Immobilier : BATIREGLO, la plateforme qui donne les clés de la règlementation du bâtiment

La plateforme BATIREGLO offre aux architectes, maîtres d’œuvre, promoteurs et entreprises une solution pour approfondir leur compréhension de la réglementation technique et faciliter leur conformité aux exigences en vigueur.

Aujourd’hui, le secteur de la construction fait face à des défis majeurs en matière de conformité réglementaire : le problème est que ces multiples corrections et réparations prennent beaucoup de temps et coûtent très cher.

Une approche novatrice pour maîtriser la réglementation technique du bâtiment

C’est dans ce contexte que Jérémy Carrara, entrepreneur passionné du secteur du bâtiment, a fondé la plateforme BATIREGLO en mai 2023, avec pour objectif d’offrir une approche novatrice pour maîtriser la réglementation technique du bâtiment. La plateforme propose des vidéos et des documents écrits regroupant les principales réglementations techniques, ainsi qu’un forum d’échange pour les discussions sur les points sensibles de la réglementation, des quiz interactifs pour évaluer les connaissances et des certificats de maîtrise de la réglementation. Cette approche rend l’information plus accessible et attrayante.

La création de BATIREGLO est née de la constatation de la méconnaissance généralisée de la réglementation technique du bâtiment par les professionnels de l’industrie. Malgré leur statut de « sachants », ils sont confrontés à des réglementations complexes et évolutives, avec des difficultés à trouver des informations pertinentes et à se former en profondeur. De plus, reprendre des non- conformités réglementaires constitue une perte de temps et d’argent considérable, un luxe que ne peut plus se payer le secteur du bâtiment où le maître mot est désormais « sobriété ».

« C’est pour rendre la règlementation plus accessible que j’ai créé BATIREGLO, une plateforme en ligne qui facilite la compréhension des textes grâce au format vidéo. Au vu de la sobriété ambiante dans le domaine de la construction, le savoir règlementaire est une arme contre les dépenses superflues liées aux reprises de travaux en cours de chantier et aux reprises après sinistre. Après tout, pour bien économiser, il faut commencer par éviter de dépenser inutilement« , précise Jérémy Carrara, fondateur de BATIREGLO.

Un accès simplifié à la réglementation

BATIREGLO est une plateforme en ligne qui offre un accès pratique à la réglementation technique du bâtiment pour les professionnels. Architectes, maîtres d’œuvre, promoteurs et entreprises ont désormais ainsi à leur disposition un outil tout-en-un qui leur permet de consulter facilement l’essentiel des textes réglementaires, d’échanger des connaissances via un forum dédié, et même de tester leurs compétences à travers des quiz interactifs. Son concept repose sur trois principaux éléments : le forum, les quiz et la partie dédiée à la réglementation.

Forum interactif : un espace de partage et d’entraide pour les professionnels du bâtiment

Le forum intégré de BATIREGLO permet aux utilisateurs de poser des questions, de partager leurs expériences et d’échanger des conseils sur la réglementation technique du bâtiment. Les professionnels du secteur, tels que les architectes, les maîtres d’œuvre, les promoteurs et les entrepreneurs, peuvent interagir et trouver des réponses à leurs problèmes réglementaires spécifiques.

Ce forum favorise un partage des connaissances et une entraide entre les membres de la communauté BATIREGLO, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la réglementation et à la résolution des problèmes rencontrés sur les chantiers.