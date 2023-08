Immobilier : Et si le locataire parfait était un fonctionnaire ?

En France, le marché de l’immobilier a rarement été aussi tendu : en un an à peine, la demande de logements à louer a augmenté de 52 % alors que l’offre a baissé de 10 %.

Une situation qui s’explique par les nombreuses mutations qui l’agitent, dont les contraintes de rénovation énergétique et la hausse des taux d’intérêt. Il se caractérise désormais par un marché locatif figé, des ventes en chute dans l’ancien et des constructions neuves à l’arrêt (réservations des particuliers en chute de 34 %). Sans compter que selon le Baromètre Lodgis sur le 2e trimestre 2023, la pénurie de logements et l’augmentation de la demande provoquent une hausse des loyers à Paris et dans plusieurs grandes villes de France.

Et si cette crise profonde était partie pour durer ? Vous êtes bailleur privé et professionnel ? Vous avez des difficultés à choisir le “bon locataire” ? A faire le tri parmi des dizaines de candidatures dont la qualité des dossiers, quand ils sont complets, est très inégale ?

Il existe un portail d’annonces immobilières qui peut peut-être vous rassurer : Immo-Fonctionnaire, le seul portail d’annonces immobilières dédié à tous les agents de la fonction publique. Son objectif : servir tous les agents français actifs et retraités qui changent de logement pour cause de mutation ou pour raisons personnelles.

Pourquoi privilégier un fonctionnaire ?

“Louer est devenu un parcours du combattant”, explique Alexandre Boisguérin, cofondateur d’Immo-fonctionnaire.fr. Et pour faire un tri plus efficace dans ce flux de demandes, que rien ne permet de classer et d’évaluer facilement, cet expert de l’immobilier propose ainsi une alternative simple et efficace : privilégier un fonctionnaire.

« Louer à un fonctionnaire, c’est faire le choix de la sécurité et de la sérénité« , reprend Alexandre Boisguérin. Nous accompagnons tous les fonctionnaires qui font face à une situation de changement de vie impliquant la recherche d’un nouveau logement : naissance, mariage, prise de poste, mutation, retraite…«

Une vocation qui se traduit par des avantages très concrets pour tous les bailleurs privés et professionnels : le dépôt d’annonces est gratuit, qu’il s’agisse de location, de colocation ou de vente et le portail propose des services complets pour renforcer les dossiers des futurs locataires : le Dossier Locataire numérique (qui rassemble l’ensemble des documents à fournir pour une location et que se partage en un clic) et une solution de garantie locative en ligne.

Immo-fonctionnaire : un premier site d’annonces né d’un vécu

Le projet immo-fonctionnaire.fr est né de l’expérience de Frédéric Lange, cofondateur du site et ancien fonctionnaire de police. Autant dire qu’il connaît bien les problèmes liés aux mutations professionnelles ! Il y a été confronté 4 fois, avec une grande difficulté récurrente : se loger.

Alors, pendant plus de 10 ans, parallèlement à son métier, il a animé un espace dédié à l’entraide logement pour les agents de la fonction publique.

Cet espace avait notamment pour vocation d’aider ses collègues en mutation, une période compliquée pour se loger. Au programme : des conseils, des échanges de bons plans, des annonces…

Au fil du temps, ce forum a progressivement évolué pour donner naissance à la plateforme Immo-fonctionnaire.fr.