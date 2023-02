Location : Zelok lance le dossier locataire prêt en 5 minutes

Chercher un logement, c’est passer des heures à : chercher, scanner, déposer des pièces justificatives, plusieurs fois. Tous les locataires en font l’expérience. Pour changer la donne, Zelok lance le Pass’Zelok Prioritaire : le candidat locataire peut constituer son dossier complet en 5 minutes, 100 % en ligne. Il n’a besoin que de son smartphone, de sa pièce d’identité et ses identifiants impôts.gouv, URSSAF et / ou CAF.

Pour proposer cette solution, Zelok s’est associé à MiTrust, spécialiste européen du partage responsable de données personnelles. La technologie est unique sur le marché locatif. Grâce à elle, les informations nécessaires à la constitution du dossier sont directement récupérées depuis les sources officielles : impôts.gouv, URSSAF, CAF. L’identité du locataire est vérifiée grâce à la reconnaissance biométrique, avec un simple selfie pris depuis son téléphone.

« L’avantage pour les locataires, c’est aussi une meilleure sécurisation de leurs données personnelles. Avec Zelok et MiTrust, elles sont bien plus protégées que lorsqu’elles transitent via une boîte mail ou sur le bureau d’un conseiller location« , Fabrice Houlé, CEO & founder de Zelok.

Un dossier bien ficelé pour mettre sa candidature au-dessus de la pile

Grâce à Zelok, le candidat locataire accède à une nouvelle expérience dans le cadre de sa recherche de location via un professionnel de l’immobilier. En 5 minutes, son dossier est prêt et conforme aux obligations légales auxquelles les agents immobiliers doivent répondre : vérification de l’identité, vérification des revenus et de la capacité à payer le loyer. Il connaît le montant de loyer maximum auquel il est éligible et peut être le premier à déposer son dossier complet. Mieux, il se démarque avec un dossier déjà validé par Zelok et multiplie ses chances d’obtenir un logement.

Rapidité, simplicité et fiabilité : ce que ça change pour les professionnels de l’immobilier

Zelok joue le rôle de tiers de confiance pour agréer chaque Pass’Zelok Prioritaire, 24h/24 et 7j/7. Le document que reçoit le locataire vaut pour accord de garantie : son dossier est déjà éligible à l’assurance loyers impayés Garantie Totale.

Le professionnel de l’immobilier récupère le dossier en un clic sur son espace Zelok et n’a plus qu’à se référer au montant de loyer maximum indiqué. La responsabilité de l’agence dans le choix du locataire n’est plus engagée. Zelok garantit le profil du locataire avec le conseil des juristes et la validation des plus grandes compagnies d’assurance du marché. L’agent immobilier n’a besoin que de quelques minutes pour le valider, sans passer par une nouvelle étude de solvabilité et ce, même s’il s’agit d’une location sans garantie loyers impayés.

Grâce au Pass’Zelok Prioritaire, le candidat locataire met toutes les chances de son côté. Le conseiller location gagne du temps et peut valider son dossier immédiatement.