Le Baromètre Lodgis sur le 2e trimestre 2023 est sans appel : la pénurie de logements et l’augmentation de la demande provoquent une hausse des loyers à Paris et dans plusieurs grandes villes de France.

Profils des locataires des différentes villes, faits marquants, tendances..,. Lodgis dresse un état des lieux du marché de la location meublée traditionnelle pour le deuxième trimestre 2023 à Paris, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Montpellier et Bordeaux.

Augmentation de la demande et pénurie de biens

“Comme l’ensemble du marché immobilier en France, la location meublée traditionnelle longue durée connaît ce trimestre une hausse globale des loyers, qui s’explique par la loi de l’offre et de la demande : la pénurie de logements s’accentue et la demande augmente de manière continue. Malgré tout, l’état des lieux du marché reste globalement positif : nous observons la confirmation du retour des locataires internationaux, les étudiants et les professionnels en mobilité continuent de plébisciter la location meublée traditionnelle longue durée », précise Alexis Alban, Président de Lodgis.

Les prix des loyers augmentent à Paris et dans plusieurs grandes villes de France

Le principal fait marquant ce trimestre est l’augmentation de la demande en location meublée traditionnelle longue durée (+ 4 % à Paris), associée à une raréfaction de l’offre.

Résultat : les loyers augmentent à Paris et dans plusieurs villes de France par rapport au deuxième trimestre 2022.

A Paris, l’augmentation est la plus prononcée : + 3,1 %, contre une moyenne de 1,6 % pour Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse.

La tension locative reste forte de manière générale et en particulier à Bordeaux : en prenant la tension locative d’Aix-en-Provence comme référence, celle de Bordeaux est près de 4 fois supérieure, suivie par Lyon avec une tension locative près de 2 fois supérieure à celle d’Aix-en-Provence.

Les locataires internationaux toujours plus nombreux

Déjà observé au premier trimestre 2022, le retour des locataires internationaux se poursuit. A contrario, la part de locataires français est en baisse : – 3,74 points par rapport au deuxième trimestre 2022 dans les villes d’implantation de Lodgis.

Les étudiants sont les plus nombreux en région, les professionnels en mobilité les plus nombreux à Paris

L’augmentation des locataires internationaux est particulièrement portée par la présence d’étudiants : Lodgis compte en moyenne + 2,3 points d’étudiants par rapport à la même période l’année dernière dans ses villes d’implantation.

Cette augmentation est très visible à Lyon (+ 4 points d’étudiants) et Bordeaux (+6,3 points). A Paris, la part des locataires professionnels en mobilité a augmenté de 1,3 points.

Les baux typiques de la location meublée en augmentation en région

La présence plus importante de locataires internationaux et de locataires étudiants se traduit par une légère augmentation des baux de résidence principale (+ 0,97 %) et de résidence principale étudiante (+ 0,24 %) à Paris.

Dans les autres grandes villes de France, où les locataires optent traditionnellement pour des baux de résidence principale (autour de 88 % des baux), Lodgis note une légère baisse de la part de ces baux au profit de baux plus typiques de la location meublée traditionnelle longue durée : + 6,62 points pour les baux sociétés.

Les biens avec deux chambres sont les plus loués ce trimestre

Toujours en lien avec l’augmentation des locataires professionnels en mobilité à Paris, Lodgis y note l’augmentation de la part d’appartements 1 chambre (+ 0,5 points) ou 2 chambres loués (+ 0,6 points) par rapport aux studios (- 1,1 points).

En région, les appartements avec 2 chambres sont eux aussi plébiscités : + 7,26 points en moyenne à Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse.

La durée des séjours augmente à Paris et diminue en région

Si la durée des séjours augmente à Paris (+ 7,78 %), le marché en région continue sa mue vers la location meublée traditionnelle longue durée : la durée de séjour moyenne dans le reste de la France continue de baisser avec – 1,2 % pour le deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022 (pour référence, la durée de séjour moyenne en région est environ 45 % plus élevée qu’à Paris).

Source : Lodgis