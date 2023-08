Le nouveau ministre délégué chargé du Logement, Patrice Vergriete, a dit souhaiter une augmentation du nombre de places d’hébergement d’urgence pour les personnes sans domicile, alors que les associations craignent des coupes budgétaires.

« On a intégré au niveau de l’Etat, au niveau national, une perspective d’augmentation du nombre de places d’hébergement et on est en train de discuter des moyens financiers pour y arriver« , a dit à l’AFP Patrice Vergriete.

« On verra dans les jours et les semaines qui viennent si on peut garder cette trajectoire de croissance du nombre de places d’hébergement en fonction du travail d’évaluation qui a été fait« , a-t-il déclaré, à quelques semaines de la présentation du projet de budget 2024.

L’élu de Dunkerque a visité mercredi matin un accueil de jour pour personnes sans domicile à Paris, géré par Emmaüs Solidarité.

Les responsables associatifs l’ont interpellé sur le financement des places en hébergement d’urgence, porté à près de 200.000 pendant la crise sanitaire.

Son prédécesseur au ministère, Olivier Klein, avait renoncé à diminuer le nombre de places, mais des doutes subsistent sur la capacité de l’Etat à les financer, cette année et les suivantes.

Près de 330.000 personnes sont sans domicile en France, selon les estimations de la Fondation Abbé Pierre.

La visite du ministre visait à promouvoir les mesures prises pour protéger les personnes sans domicile des fortes chaleurs, avec 19 départements placés en vigilance rouge canicule par Météo France et 37 autres en orange.

« On voit qu’année après année, ces associations de terrain se sont adaptées à ces fortes chaleurs, et qu’aujourd’hui, les publics en situation d’hébergement sont accueillis dans des conditions qui sont quand même largement adaptées, on l’a vu avec les douches, qui permettent de se rafraîchir, les gourdes, les maraudes qui sont plus fréquentes », a-t-il dit.

